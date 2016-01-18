金属期市：人民币维稳措施激励伦铜上扬，但悲观气氛犹存

香港已公布经济指标--2017/1/19
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
“目前全球相当看空金属和矿产，”悉尼大宗商品咨询机构AME Group主管Michael Dixon称。
“我们认为目前市场处于谷底。新建投资目前毫无动静，全球各地金融机构都不愿为新供应提供贷款。全球经济活动预计将增长，从这点来看，金属价格不久将反弹。”
0802GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 涨0.7%，报每吨4,374美元，削减上周五跌幅。
上海期交所期铜 扳回早盘跌幅，报每吨34,990元人民币(5,319.41美元)，接近上周五结算价35,010元。
投资者依然强烈看空铜。美国商品期货交易委员会(CFTC)公布的数据显示，对冲基金和资产管理公司增加铜期货和期权空仓。
其他金属中，伦敦期镍 涨2%，上周曾跌至12年低点，上海期镍 升1.5%。
美国12月零售销售意外下降，且工业生产连续第三个月下滑，成为美国第四季度经济增长大幅度刹车的最新迹象。
中国周二将发布第四季国内生产总值(GDP)数据。鉴于产出放缓以及投资疲弱，中国2015年GDP或创25年最慢增速。 (完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译/审校 蔡美珍/于春红/孙茉莉)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透台北1月19日 - 台湾财政部周四表示，目前正进行税制改革研讨方向，包括委托中华财政学会的税改期中报告将在明日进行期中审查，财政部研议〞税收减少最小〞的情况下进行税改。