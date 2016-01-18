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亚洲 | 2016年 1月 18日 星期一 16:53 BJT

金属期市：人民币维稳措施激励伦铜上扬，但悲观气氛犹存

“目前全球相当看空金属和矿产，”悉尼大宗商品咨询机构AME Group主管Michael Dixon称。

“我们认为目前市场处于谷底。新建投资目前毫无动静，全球各地金融机构都不愿为新供应提供贷款。全球经济活动预计将增长，从这点来看，金属价格不久将反弹。”

0802GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 涨0.7%，报每吨4,374美元，削减上周五跌幅。

上海期交所期铜 扳回早盘跌幅，报每吨34,990元人民币(5,319.41美元)，接近上周五结算价35,010元。

投资者依然强烈看空铜。美国商品期货交易委员会(CFTC)公布的数据显示，对冲基金和资产管理公司增加铜期货和期权空仓。

其他金属中，伦敦期镍 涨2%，上周曾跌至12年低点，上海期镍 升1.5%。

美国12月零售销售意外下降，且工业生产连续第三个月下滑，成为美国第四季度经济增长大幅度刹车的最新迹象。

中国周二将发布第四季国内生产总值(GDP)数据。鉴于产出放缓以及投资疲弱，中国2015年GDP或创25年最慢增速。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译/审校 蔡美珍/于春红/孙茉莉)

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