路透伦敦1月18日 - 以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：上周持续爬升，但本周在1.10/1.1060的近期高位及200日移动均线切入位正面临更顽强的阻力，其将有效扮演短线顶部所在。关键阻力仍在2014-16年下降趋势及55周均线切入位1.1028/71；在汇价受制于该处之际，我们视此为空头市场。我们的目标仍为近期低位1.0523。市场得掼破1.0819/1.0796美元(5月、7月及12月7日低点)，及短线支撑趋势线1.0781，方能立即缓解上档压力。

美元/日圆：上周在118.40功败垂成，且再度浮现卖压，触及短线下档目标。其下为2014-16年支撑线切入位116.47，及2015年8月低位116.15。此为关键支撑带所在，美元应可守住初步的测试。我们当前无法排除回贬至114.00/113.95区域的可能性，该点为自2011年低位起涨的23.6%回档位。周线图上云区底部位于113.52.

英镑/美元：周五表现欠佳。汇价持续缓跌，触及78.6%回档位及2010年5月低位1.4291/29。此为主要支撑区域所在，日线图上相对强弱指标(RSI)呈现超卖，风险在于汇价将守住初步的测试，但有鉴于这波卖压的强度，我们的信心并不强。汇价在跌至2009年1月低位1.3502美元前的最后一道防线为1.4229美元。其上为位于1.4531的加速下降趋势切入位，英镑需收在该点上方，方能缓解下降压力。

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0876 1.0914 -0.35 +0.15 1.0860

美元/日圆 117.39 117.05 +0.29 -2.42 120.30

欧元/日圆 127.70 127.67 +0.02 -2.12 130.47

美元/瑞郎 1.0068 1.0020 +0.48 +0.50 1.0018

英镑/美元 1.4315 1.4254 +0.43 -2.87 1.4738

美元/加元 1.4495 1.4538 -0.30 +4.74 1.3839

美元/离岸人民币 6.5962 6.6145 -0.28 +0.43 6.5680

澳元/美元 0.6908 0.6867 +0.60 -5.04 0.7275

新西兰元/美元 0.6476 0.6462 +0.22 -5.11 0.6825

欧元/瑞郎 1.0950 1.0931 +0.17 +0.59 1.0886

欧元/英镑 0.7597 0.7656 -0.77 +3.12 0.7367

欧元/瑞典克朗 9.3535 9.3708 -0.18 +2.00 9.1705

美元/挪威克朗 8.8873 8.8293 +0.66 +0.54 8.8398

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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