重温稿-《中国新债预测》国开行五期债结果料近二级，关注明日公开市场操作

* 招标品种：国开行1/3/5/7/10年固息债

* 期限及招标金额：1年：25亿元；3/7年：60亿元；5年：70亿元；10年：130亿元

* 招标时间: 1/3/5年：1月19日9:30-10:30；7/10年：1月19日9:30-11:20

* 受访人数: 7位(银行、券商)

* 预测区间：2.26%-2.37%；2.60%-2.70%；2.78%-2.85%；3.10%-3.16%；3.00%-3.08%

* 预测均值: 2.30%；2.63%；2.81%；3.13%；3.03%

路透上海1月18日 - 中国国家开发银行 周二将招标发行1-10年五期债。路透调查显示，受缴税因素扰动流动性偏紧，且境外机构境内存放上缴存准令资金预期渐趋谨慎，现券二级收益率略显反弹，但国开债反弹幅度不及其他品种，料明日国开新债需求尚可，中标结果近二级市场。

交易员并表示，明日公开市场备受关注，央行是否出手28天逆回购品种，或者是否加量等都将左右市场情绪。

“下午农发新债需求一般，今天二级收益率有点上，但是国开反弹的不多，明天需求应该还可以，”华东一银行交易员称。

农发行下午招标的七及10年期增发债中标收益率分别为3.1909%和3.1929%，对应投标倍数为2.87倍和3.06倍；两年期中标利率为2.68%，三年和五年品种中标收益率分别为2.7005%和2.9208%，对应投标倍数2.78倍、3.13倍和3.08倍。

“关键看明天OMO(公开市场)吧，”上海一银行交易员认为，央行逆回购怎么操作，将对一级投标情绪有直接的影响。

业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周可继续申报正/逆回购，以及三个月央票需求。其中逆回购期限在此前七天一种基础上，新增28天期品种，正回购期限依旧为14天和28天。

银行间债市固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、三、五、七及10年期最新收益率分别为2.3697%、2.6943%、2.8307%、3.1236%和3.0233%。

中国央行周一宣布，自1月25日起对境外金融机构境内存放执行正常存款准备金率；此举不会影响境内人民币流动性，央行将综合运用各种货币政策工具保持银行体系流动性合理充裕。央行公告亦证实了路透周日的消息报导。

明日招标的五期债中，一年期为国开行今年第四期新发债，3-10年品种分别为该行2015年23期 、20期 、21期 和18期 的增发债，票面利率依次是2.98%、3.46%、3.59%和3.74%。

其中首场招标结束后，一年期品种可向工行 、农行 和中行 三家银行追加发行各不超过5亿元当期债券。追加发行采用数量招标方式，票面利率为首场中标利率。

具体发行条款如下：

2016年第四期新发债及2015年第23、20、21和18期增发债

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发行上限 1年：25亿元；3/7年：60亿元；5年：70亿元；10年：130亿元

追加发行上限 1年：15亿元

期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息

招标时间 1/3/5年：1月19日9:30-10:30；7/10年：1月19日9:30-11:20

招标方式 首场采用单一利率或价格(荷兰式)；追加采用数量招标方式

缴款日 1年：1/25；3/5/7/10年：1/21

起息日 1年：1/25；3年：2015/11/4；5年：2015/9/24；

7年：2015/10/22；10年：2015/9/10

分销期 1年：1/20-1/25；3/5/7/10年：1/20-1/21

上市日 1年：1/27；3/5/7/10年：1/25

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

承揽费 1年无；3年0.05%；5/7年0.10%；10年0.15%