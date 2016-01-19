更正-《全球汇市》股市企稳帮助美元小涨，美国假期致市场交投淡静(1月18日)

(更正：因译文有误，第一个要点提示应为“欧股谨慎上涨，帮助美元走高”，而非“欧股扶助美元上涨，谨慎情绪升温”。正文第七段改为“在欧洲央行去年12月发出政策宽松方面的讯息后”，非“在欧洲央行去年12月可能放松政策的消息出炉后”)

* 欧股谨慎上涨，帮助美元走高

* 中国央行推出新措施抑制离岸人民币投机

* 伊朗制裁解除后，油价下跌

* 加元在跌至近13年低点后反弹

路透伦敦1月18日 - 股市的小幅反弹周一帮助美元兑欧洲当前的避险货币--欧元和瑞郎小涨。

美国今日逢假期休市，导致交易清淡。中国央行将对境外机构境内存放执行正常存款准备金率，以抑制投机，受此影响，人民币 上涨约0.33%。

这使得美元/人民币汇率跌回至6.60元下方，较1月第一周所及高点下跌约2.5%，并缓解部分对中国市场的担忧。自年初以来，这种担忧已经主导了主要货币汇率。

澳元也上涨约0.5%，其他大宗商品货币则企稳，即便油价自周五跳水5%之后再次下跌。

尽管市场预期欧元在2016年初将因美国与欧元区利差扩大而下跌，但欧元随着投资者冒险和避险情绪的摇摆而上下波动。少有人认为本周的欧洲央行会议将改变这种态势。

“鉴于欧洲央行可能还没有接近进一步宽松政策，本周的会议看起来不大会阻止对欧元的避险买需 ，”花旗驻伦敦外汇策略师Josh O'Byrne表示。

在欧洲央行去年12月发出政策宽松方面的讯息后，投资者认为近期根据货币政策分歧进行交易的门槛稍有提高。而且其他方面的波动性也有所加剧。

美元兑欧元 上涨约0.3%至1.0886，兑瑞郎 涨逾0.6%至1.0064。

美元兑日圆 亦小幅涨至117.29日圆。

但有鉴于全球股市1月至今的抛售之势，市场参与者仍对风险胃纳持续复苏前景抱持怀疑态度。

“我想我们短期内会继续见到日圆需求，”北欧联合银行(Nordea)驻新加坡交易主管Jesper Bargmann称。“我认为市场很紧张，我们会见到更多回避风险。”

亚洲投资人将攻击目标瞄准加元，因预期加拿大央行最快本周将降息，加元兑美元 跌至近13年低点1.4650加元。

但上周部分欧洲投资人已提出，认为加元跌势或许使央行官员暂缓降息。加元兑美元1月以来已下跌0.07加元。

加元兑美元在欧洲盘初回升，日内上涨0.2%。

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0896 1.0914 -0.16 +0.33 1.0860

美元/日圆 117.28 117.05 +0.20 -2.51 120.30

欧元/日圆 127.80 127.67 +0.10 -2.05 130.47

美元/瑞郎 1.0048 1.0020 +0.28 +0.30 1.0018

英镑/美元 1.4304 1.4254 +0.35 -2.94 1.4738

美元/加元 1.4518 1.4538 -0.14 +4.91 1.3839

美元/离岸人民币 6.5962 6.6145 -0.28 +0.43 6.5680

澳元/美元 0.6883 0.6867 +0.23 -5.39 0.7275

新西兰元/美元 0.6459 0.6462 -0.05 -5.36 0.6825

欧元/瑞郎 1.0950 1.0931 +0.17 +0.59 1.0886

欧元/英镑 0.7616 0.7656 -0.52 +3.38 0.7367

欧元/瑞典克朗 9.3552 9.3708 -0.17 +2.01 9.1705

美元/挪威克朗 8.8706 8.8293 +0.47 +0.35 8.8398

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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