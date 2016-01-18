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市场报道 | 2016年 1月 18日 星期一 17:37 BJT

标题新闻：意大利11月对非欧盟国家贸易顺差44.09亿欧元，上年同期顺差34.22亿--统计局

路透1月18日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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