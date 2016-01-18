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市场报道 | 2016年 1月 18日 星期一 17:43 BJT

欧洲汇市：英镑跌势暂缓，兑美元自五年半低点反弹

英镑兑美元 涨0.3%至1.43美元，伦敦盘稍早一度跌至1.4248美元，为2010年中期以来最低水准。开年以来已累计下跌近4%，成为表现最差的主要货币之一。

英镑兑欧元走高。欧元兑英镑 跌0.6%至0.7611英镑，上周五上涨1.5%触及一年高位0.76935。英镑贸易加权指数 报在87.9。

“从经济角度来看，大宗商品价格承受的重压将导致通胀降至更危险的水平，这将可能打击(英镑)投资者人气，”FXTM首席市场分析师Jameel Ahmad称。

本周关注焦点是英国通胀、薪资和就业数据。 (完)

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全部现汇报价 (编译 高琦/刘秀红；审校 李春喜/李婷仪)

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