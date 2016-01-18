欧洲汇市：英镑跌势暂缓，兑美元自五年半低点反弹

标题新闻：法国航空引擎制造商Safran以90亿美元收座椅制造商收购Zodiac
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英镑兑美元 涨0.3%至1.43美元，伦敦盘稍早一度跌至1.4248美元，为2010年中期以来最低水准。开年以来已累计下跌近4%，成为表现最差的主要货币之一。
英镑兑欧元走高。欧元兑英镑 跌0.6%至0.7611英镑，上周五上涨1.5%触及一年高位0.76935。英镑贸易加权指数 报在87.9。
“从经济角度来看，大宗商品价格承受的重压将导致通胀降至更危险的水平，这将可能打击(英镑)投资者人气，”FXTM首席市场分析师Jameel Ahmad称。
本周关注焦点是英国通胀、薪资和就业数据。 (完)
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全部现汇报价 (编译 高琦/刘秀红；审校 李春喜/李婷仪)
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时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
0821GMT - * 英镑/美元升穿分时图云区顶部1.2304，30日移动均线切入位1.2330为阻力位 * 日内指标呈超买，55日移动均线和日内高位1.2410/16带来压力 * 反弹起点是本周1.1983-1.2416涨势的38.2%回档位1.2250 * 大趋势仍为向下，若上档突破再次失败，可能重拾跌势 * 英镑/美元图表：http://reut.rs/2jAgfG3 (完) (编译 白云; 审校 蔡美珍)