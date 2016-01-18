CNH动态：离岸即期一度反弹逾400点趋稳，一年期HIBOR升至历史新高

香港已公布经济指标--2017/1/19
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透香港1月18日 - 离岸人民币兑美元即期周一稳于6.60下方，早盘一度涨至6.5735，反弹逾400个点子，后有所下跌，与在岸即期价差略有扩大。短期流动性已大为舒缓，离岸人民币隔夜掉期隐含利率 一路跌至0.274%。
路透周日消息，央行将自今年1月25日起对境外人民币业务参加行存放境内代理行人民币存款执行正常存款准备金率，市场人士普遍解读为，是一系列增加离岸做空势力成本的措施继续，管住国内银行利用海外分支机构结汇，并以人民币汇入国内，进而推高做空离岸人民币的成本。
“对货币收紧，即期自然会涨，这个政策在1月底开始评估，所以对CNH短期利率影响不大，但对长期利率肯定是不利。”一位资深交易员称。
离岸人民币兑美元稳在6.60元下方，较1月第一周所及低点上涨约2.5%，这缓解部分对中国市场的担忧。
由于离岸人民币并没有真正的货币市场，机构主要通过掉期市场来获得资金，通常隔夜掉期点隐含利率就是货币市场的利率。路透终端显示，离岸人民币隔夜掉期隐含利率 周三已跌至0.274%，而上周二曾触及纪录高位82%。
香港财资公会人民币HIBOR定盘价隔夜 报价亦回落至1.779%，然一年期 报价则涨至6.897至历史新高。
中金分析师余向荣和梁红在最新研究报告中指出，央行对境外人民币同业存款按境内标准开征存款准备金，将推高离岸人民币融资成本，有助抑制针对人民币的投机行为，人民币汇率有望在央行多重支持措施下站稳，然离岸市场在未来人民币国际化整体战略中的地位或有所调整。
德国商业银行驻新加坡经济学家周浩则认为，央行将对离岸金融机构在境内机构的人民币存款征准备金， 监管上是一种收紧，对CNH市场的负面作用在于市场资金面的不稳定和政策存在不确定性。
本地时间17:36，香港离岸人民币兑美元即期 最新报在6.5970, 上一交易日收报6.6165元。在岸人民币兑美元即期 报6.5788，两地价差195个点子。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，人民币/美元一年期品种 最新报在6.9223/6.9373元，较上日跌0.05%，处在历史高位。
全球汇市上，美股小幅反弹周一帮助美元兑欧洲当前的避险货币--欧元和瑞郎小涨。（完） (记者 赵红梅; 审校 曾祥进)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透台北1月19日 - 台湾财政部周四表示，目前正进行税制改革研讨方向，包括委托中华财政学会的税改期中报告将在明日进行期中审查，财政部研议〞税收减少最小〞的情况下进行税改。