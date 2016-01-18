CNH动态：离岸即期一度反弹逾400点趋稳，一年期HIBOR升至历史新高

路透香港1月18日 - 离岸人民币兑美元即期周一稳于6.60下方，早盘一度涨至6.5735，反弹逾400个点子，后有所下跌，与在岸即期价差略有扩大。短期流动性已大为舒缓，离岸人民币隔夜掉期隐含利率 一路跌至0.274%。

路透周日消息，央行将自今年1月25日起对境外人民币业务参加行存放境内代理行人民币存款执行正常存款准备金率，市场人士普遍解读为，是一系列增加离岸做空势力成本的措施继续，管住国内银行利用海外分支机构结汇，并以人民币汇入国内，进而推高做空离岸人民币的成本。

“对货币收紧，即期自然会涨，这个政策在1月底开始评估，所以对CNH短期利率影响不大，但对长期利率肯定是不利。”一位资深交易员称。

离岸人民币兑美元稳在6.60元下方，较1月第一周所及低点上涨约2.5%，这缓解部分对中国市场的担忧。

由于离岸人民币并没有真正的货币市场，机构主要通过掉期市场来获得资金，通常隔夜掉期点隐含利率就是货币市场的利率。路透终端显示，离岸人民币隔夜掉期隐含利率 周三已跌至0.274%，而上周二曾触及纪录高位82%。

香港财资公会人民币HIBOR定盘价隔夜 报价亦回落至1.779%，然一年期 报价则涨至6.897至历史新高。

中金分析师余向荣和梁红在最新研究报告中指出，央行对境外人民币同业存款按境内标准开征存款准备金，将推高离岸人民币融资成本，有助抑制针对人民币的投机行为，人民币汇率有望在央行多重支持措施下站稳，然离岸市场在未来人民币国际化整体战略中的地位或有所调整。

德国商业银行驻新加坡经济学家周浩则认为，央行将对离岸金融机构在境内机构的人民币存款征准备金， 监管上是一种收紧，对CNH市场的负面作用在于市场资金面的不稳定和政策存在不确定性。

本地时间17:36，香港离岸人民币兑美元即期 最新报在6.5970, 上一交易日收报6.6165元。在岸人民币兑美元即期 报6.5788，两地价差195个点子。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，人民币/美元一年期品种 最新报在6.9223/6.9373元，较上日跌0.05%，处在历史高位。