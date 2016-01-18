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市场报道 | 2016年 1月 18日 星期一 17:55 BJT

瑞典央行：副总裁称，汇市干预措施可能不会有效--会议记录

路透斯德哥尔摩1月18日 - 在周一发表的瑞典央行特别会议记录文件中，央行副总裁佛洛登(Martin Floden)称，瑞典央行的汇市干预措施可能不会有效，或许还会给自身资产负债表带来风险。

“我的意见是，需要在较长时间内进行大规模的干预，才可能对汇率带来明显的影响，”佛洛登称。

“但是这就会给瑞典央行的资产负债表和股本状况带来相当大的风险，尤其是在我们认为克朗将在未来几年走强的情况下。”

瑞典央行在1月4日的会议上向干预汇市更近一步，赋予央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)立即行动以压低克朗和帮助推高通胀的权力。

佛洛登对此决定持保留意见，其他五位执行委员会成员则投票支持可能的干预举措。

1月4日声明后，瑞典克朗兑欧元 从9.15跌至约9.34左右。

瑞典央行担心，瑞典克朗走强会浇熄通胀的小幅升势。过去三年中，尽管经济在强力复苏，但瑞典通胀多数情况还是持平甚至下滑。(完) (编译 刘秀红；审校 高琦)

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