瑞典央行：副总裁称，汇市干预措施可能不会有效--会议记录

标题新闻：法国航空引擎制造商Safran以90亿美元收座椅制造商收购Zodiac
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路透斯德哥尔摩1月18日 - 在周一发表的瑞典央行特别会议记录文件中，央行副总裁佛洛登(Martin Floden)称，瑞典央行的汇市干预措施可能不会有效，或许还会给自身资产负债表带来风险。
“我的意见是，需要在较长时间内进行大规模的干预，才可能对汇率带来明显的影响，”佛洛登称。
“但是这就会给瑞典央行的资产负债表和股本状况带来相当大的风险，尤其是在我们认为克朗将在未来几年走强的情况下。”
瑞典央行在1月4日的会议上向干预汇市更近一步，赋予央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)立即行动以压低克朗和帮助推高通胀的权力。
佛洛登对此决定持保留意见，其他五位执行委员会成员则投票支持可能的干预举措。
1月4日声明后，瑞典克朗兑欧元 从9.15跌至约9.34左右。
瑞典央行担心，瑞典克朗走强会浇熄通胀的小幅升势。过去三年中，尽管经济在强力复苏，但瑞典通胀多数情况还是持平甚至下滑。(完) (编译 刘秀红；审校 高琦)
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时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
0821GMT - * 英镑/美元升穿分时图云区顶部1.2304，30日移动均线切入位1.2330为阻力位 * 日内指标呈超买，55日移动均线和日内高位1.2410/16带来压力 * 反弹起点是本周1.1983-1.2416涨势的38.2%回档位1.2250 * 大趋势仍为向下，若上档突破再次失败，可能重拾跌势 * 英镑/美元图表：http://reut.rs/2jAgfG3 (完) (编译 白云; 审校 蔡美珍)