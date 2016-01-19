重温稿--台湾货币市场：短率持稳到期续做，关注寿险资金变化

* 缺口小且金主续供应资金，调度无虞 * 短票与RP利率持稳，但担忧寿险资金变化 记者 董永年 路透台北1月18日 - 台湾银行间短率周一大致持稳。交易人士指出，农历年前银行准备新钞兑换，以及外 资持续汇出等效应仍影响市场资金供应。不过今日票券商等缺口偏小，调度无虞，以到期续做为主。 〞相较于上周五，今年比较好，到期都能续。〞一位大型公股银行交易人士说。 一大型票券商交易主管则称，今日大型公股银行有提供一周及两周的拆款，另外，大型金融机构也有开出 年前、后的买票利率，资金供应没有问题。 〞大咖(金主)出手，市场还算宽。〞票券商交易主管说。 不过交易商提及，寿险资金的变化，料牵动近期短票与债券RP利率。因接下来将陆续有20年公债、美元债 交割，以及农历春节前将发出保险满期金等变数，本周末至下周，短率可能会走高。 今日报价 上日收盘 隔夜银行间拆款加权平均利率 0.236% 0.240% --隔夜拆款利率区间 0.210-0.320% 0.210-0.320% --一周拆款利率区间 0.230-0.370% 0.230-0.370% **发票量少** 在短票市场方面，大型票券交易商也指出，今日发票量小，纵然有些银行因换新钞导致周转不太充足，但 无碍于利率稳定。 不过交易商对年前调度审慎以对。大型票券商交易员表示，预料农历年前资金会趋紧，主要观察政府基金 与寿险资金会不会回笼。像寿险业前两周因有例行性支出，就影响了票与债的利率。 受农历春节影响落点影响，目前短票交易集中在60天期。集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自 保短票次级买卖断平均成交利率在0.345%，同前日；上日区间固定在0.345%，前日0.30-0.36%；上日成交量2. 39亿台币，前日3.8亿台币。60天期上日的平均利率在0.369%，前日在0.366%，上日区间0.31-0.51%，前日0.3 1-0.39%；上日成交243.72亿台币，前日90.69亿台币。 今日大型票券商与银行间承作落点在农历年关前的短票，成交利率在0.33-0.35%。年关后的成交利率则在 0.36-0.38%。 台湾央行周一称，共发行563亿台币定存单。与今日到期金额554.5亿台币相较，存单发行余额增8.5亿。 本周中央银行定存单到期总额为1兆2,558.20亿台币，到期分布为：周二494亿台币；周三4,535.50亿；周 四1,281.20亿以及周五5,693.0亿亿台币。 拆款中心资料 显示，周一的超额准备为186亿台币，累积超额准备为3,243亿台币、加计前期1%的超 额准备为6,487亿台币。 **RP尚持稳** 债券附买回(RP)市场方面，今日资金状况大致平稳，以续做为主。不过农历年关将近，对于后续变动审慎 以对，RP利率或有走高机会。 一大型证券商交易员表示，将特别关注寿险业的资金变动，像是农历春节前将发出的保险满期金等，可能 引发寿险业赎回货币型基金，导致投信走钱。 大型票券商交易员则称，因应节前的资金情势，已将跨年RP利率提高，无论公债或公司债，节前RP利率为 0.25-0.30%，节后则做在0.35%。 〞感觉银行资金不似国历年关前紧，但我们谨慎以对。〞交易员说。 今天证券商短天期公债的附买回利率成交区间落在0.33-0.35%，银行端在0.35-0.37%，大致同上日；短天 期公司债RP主要成交在0.40-0.45%，尚在上日水位游走。 大型票券商与金融机构承作的短天期债券利率今日勉力持稳；短天期公债附买回利率区间落在0.25-0.33% ，大致可同上日；短天期公司债附买回利率区间大致在0.33-0.38%。跨年成交仍少。(完) (审校 曾祥进)