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亚洲 | 2016年 1月 18日 星期一 18:25 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货上涨，随竞争品种豆油走强且实货价格坚挺

“市场上涨主要可能是因为大连豆油期货上涨，以及实货定价走坚，”吉隆坡的一位交易员说。

“坦白说，我预期稍后价格会下跌，因为没有支持价格强劲上涨的因素。”

另一位交易员说，马币周一走软也可能帮助提振了棕榈油价格。

路透大宗商品市场和能源技术分析师王涛认为，棕榈油价格有可能突破每吨2,495马币的阻力，然后涨向下道阻力位2,535马币。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译/审校 李婷仪/白云)

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