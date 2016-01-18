重发-国际油市：亚洲航煤价差下跌，受日本需求疲弱所拖累

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路透新加坡1月18日 - 亚洲航煤价差周一持续下滑，跌至逾五个月低位，交易商指出，冬季气候温和打压日本对取暖油的需求。

三名交易馏分油的消息人士表示，尽管上周气温下滑提振需求，但与前几年相较之下，需求仍旧低落。

路透数据显示，航煤价差达每桶10.73美元，为六年来每年此刻的最低水准。

这些交易商们指出，尽管东京周一遭逢大风雪袭击，仍不太可能提振对煤油的进口需求，因为这类燃料多为日本北部电力设施不够完备的地方的取暖用油。

交易商们表示，尽管进口量不大，但低油价显然提振亚洲对柴油的需求。

消息人士们指出，越南主要油品进口公司Petrolimex进入现货市场，寻求7万吨的2月柴油。

然而，他们补充道，产业及运输燃油供给充裕，则抑制价差的走势。

消息人士表示，台湾中油公司出售8万桶2月自高雄装运的柴油予永顺油品(Winson Oil)，较新加坡报价每桶贴水1.5-2.0美元间。

在新加坡现货市场有三笔柴油成交，无航煤成交。

壳牌石油向永顺油品买进15万吨含硫500ppm柴油，船期为2月2-6日，每桶较新加坡2月1-5日平均报价贴水0.60美元。

壳牌石油并向联合石化买进15万吨含硫500ppm柴油，船期为2月2-6日，每桶较新加坡2月1-5日平均报价贴水0.60美元。

兴隆向维多公司买进15万吨含硫500ppm柴油，船期为2月2-6日，每桶较新加坡2月2-10日平均报价贴水0.50美元。 (完)

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