重发-国际油市：亚洲航煤价差下跌，受日本需求疲弱所拖累

香港已公布经济指标--2017/1/19
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
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路透新加坡1月18日 - 亚洲航煤价差周一持续下滑，跌至逾五个月低位，交易商指出，冬季气候温和打压日本对取暖油的需求。
三名交易馏分油的消息人士表示，尽管上周气温下滑提振需求，但与前几年相较之下，需求仍旧低落。
路透数据显示，航煤价差达每桶10.73美元，为六年来每年此刻的最低水准。
这些交易商们指出，尽管东京周一遭逢大风雪袭击，仍不太可能提振对煤油的进口需求，因为这类燃料多为日本北部电力设施不够完备的地方的取暖用油。
交易商们表示，尽管进口量不大，但低油价显然提振亚洲对柴油的需求。
消息人士们指出，越南主要油品进口公司Petrolimex进入现货市场，寻求7万吨的2月柴油。
然而，他们补充道，产业及运输燃油供给充裕，则抑制价差的走势。
消息人士表示，台湾中油公司出售8万桶2月自高雄装运的柴油予永顺油品(Winson Oil)，较新加坡报价每桶贴水1.5-2.0美元间。
在新加坡现货市场有三笔柴油成交，无航煤成交。
壳牌石油向永顺油品买进15万吨含硫500ppm柴油，船期为2月2-6日，每桶较新加坡2月1-5日平均报价贴水0.60美元。
壳牌石油并向联合石化买进15万吨含硫500ppm柴油，船期为2月2-6日，每桶较新加坡2月1-5日平均报价贴水0.60美元。
兴隆向维多公司买进15万吨含硫500ppm柴油，船期为2月2-6日，每桶较新加坡2月2-10日平均报价贴水0.50美元。 (完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 龚芳; 审校 戴素萍)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透台北1月19日 - 台湾财政部周四表示，目前正进行税制改革研讨方向，包括委托中华财政学会的税改期中报告将在明日进行期中审查，财政部研议〞税收减少最小〞的情况下进行税改。