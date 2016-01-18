东南亚股市：收跌，因能源股走疲且外资卖超

香港已公布经济指标--2017/1/19
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透曼谷1月18日 - 东南亚股市周一下跌，因投资者在全球油市疲弱之际出脱能源股，将新加坡指标股掼压至逾四年最低收位，越南股市则创下逾一年最低收位。
新加坡股市 下跌1.4%至2011年10月以来最低收位。新加坡股市为连续第三日下跌，大盘的14日相对强弱指标来到深度超卖水准17.7。
越南股市 下跌3.1%至2014年12月以来最低收位，PetroVietnam Gas 挫跌7%。
证交所数据显示，多数股市出现外资卖超，外资卖超马来西亚股市2.9亿马币，且卖超泰股22亿泰铢。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌至2011年以来最低，此前美国经济数据疲弱及油价大跌，引发对全球经济的担忧。
涨跌 当日 今年以来 2015年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 309.31 -2.87 -0.92 -7.06 332.82
新加坡 2593.00 -37.76 -1.44 -10.05 2882.73
马来西亚 1622.64 -5.91 -0.36 -4.13 1692.51
泰国 1245.05 -0.80 -0.06 -3.34 1288.02
印尼 4481.28 -42.70 -0.94 -2.43 4593.01
菲律宾 6335.09 -114.41 -1.77 -8.87 6952.08
越南 526.37 -16.67 -3.07 -9.09 579.03
(完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
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法股CAC-40指数 (编译 戴素萍 审校 龚芳)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透台北1月19日 - 台湾财政部周四表示，目前正进行税制改革研讨方向，包括委托中华财政学会的税改期中报告将在明日进行期中审查，财政部研议〞税收减少最小〞的情况下进行税改。