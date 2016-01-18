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亚洲 | 2016年 1月 18日 星期一 19:21 BJT

东南亚股市：收跌，因能源股走疲且外资卖超

路透曼谷1月18日 - 东南亚股市周一下跌，因投资者在全球油市疲弱之际出脱能源股，将新加坡指标股掼压至逾四年最低收位，越南股市则创下逾一年最低收位。

新加坡股市 下跌1.4%至2011年10月以来最低收位。新加坡股市为连续第三日下跌，大盘的14日相对强弱指标来到深度超卖水准17.7。

越南股市 下跌3.1%至2014年12月以来最低收位，PetroVietnam Gas 挫跌7%。

证交所数据显示，多数股市出现外资卖超，外资卖超马来西亚股市2.9亿马币，且卖超泰股22亿泰铢。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌至2011年以来最低，此前美国经济数据疲弱及油价大跌，引发对全球经济的担忧。

涨跌 当日 今年以来 2015年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 309.31 -2.87 -0.92 -7.06 332.82

新加坡 2593.00 -37.76 -1.44 -10.05 2882.73

马来西亚 1622.64 -5.91 -0.36 -4.13 1692.51

泰国 1245.05 -0.80 -0.06 -3.34 1288.02

印尼 4481.28 -42.70 -0.94 -2.43 4593.01

菲律宾 6335.09 -114.41 -1.77 -8.87 6952.08

越南 526.37 -16.67 -3.07 -9.09 579.03

(完)

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