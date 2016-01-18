国际油市：亚洲石脑油裂解价差逼近三个月低位，因供给持续过剩

香港已公布经济指标--2017/1/19
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透新加坡1月18日 - 亚洲3月上半石脑油裂解价差每吨跌至97.43美元，为近三个月来近月合约最低水平，受高供给量及布兰特油价下跌所拖累。
油价崩跌通常会促使卖家尽量出脱石脑油，他们惟恐油价续跌，不愿持有过多的船货；石脑油多尾随布兰特的价格走势。
在新加坡现货市场上，石脑油现货已连续第三天未成交。
维多公司出脱两批辛烷值92汽油，每桶价格均为43.30美元；其中一批售予贡渥(Gunvor)的船期为2月9-13日；另一批售予联合石化的船期则为2月8-12日。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 龚芳; 审校 戴素萍)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透台北1月19日 - 台湾财政部周四表示，目前正进行税制改革研讨方向，包括委托中华财政学会的税改期中报告将在明日进行期中审查，财政部研议〞税收减少最小〞的情况下进行税改。