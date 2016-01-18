国际油市：亚洲石脑油裂解价差逼近三个月低位，因供给持续过剩

路透新加坡1月18日 - 亚洲3月上半石脑油裂解价差每吨跌至97.43美元，为近三个月来近月合约最低水平，受高供给量及布兰特油价下跌所拖累。

油价崩跌通常会促使卖家尽量出脱石脑油，他们惟恐油价续跌，不愿持有过多的船货；石脑油多尾随布兰特的价格走势。

在新加坡现货市场上，石脑油现货已连续第三天未成交。

维多公司出脱两批辛烷值92汽油，每桶价格均为43.30美元；其中一批售予贡渥(Gunvor)的船期为2月9-13日；另一批售予联合石化的船期则为2月8-12日。(完)

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