国际油市：亚洲燃料油现货及价差走强，因人气强劲

路透新加坡1月18日 - 亚洲燃料油市场周一交投活动急剧逆转，新加坡报价窗口有四笔交易。

一新加坡交易商表示，交易活动强劲是上档潜力的正面讯号。

“看来人气强劲，一些买家认为如今价格十分合理到可以买进船货，或许预期市场未来几周可望反弹，”该交易商表示。

另一位新加坡交易商表示，新加坡报价窗口以外的价格和市场活动亦支持市场前景。然而，他并称，“我们需要观望明天的情况，才能衡量今日发展的强劲程度。”

亚洲燃料油市场的现货价差持续走强。180cst和380cst燃料油较上周收盘价的贴水均扩大，分别为每吨1.54美元和1.03美元。

180cst燃料油上涨0.50美元至每吨贴水0.75美元，380cst燃料油为下跌0.50美元至每吨贴水0.25美元。

在新加坡现货交易方面，有四笔交易回报。

道达尔出售2万吨380cst高硫燃料油给维多公司，船期为2月7-11日，价格较新加坡报价每吨升水1美元。

道达尔亦出售2万吨380cst高硫燃料油给维多公司，船期为2月13-17日，价格较新加坡报价每吨升水1美元。

道达尔并出售2万吨380cst高硫燃料油给贡渥(Gunvor)，船期为2月3-7日，价格较新加坡报价每吨升水1美元。

摩科瑞出售2万吨180cst高硫燃料油给卢克石油(Lukoil)，船期为2月2-6日，价格较新加坡报价每吨升水2美元。(完)

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