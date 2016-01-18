国际油市：亚洲燃料油现货及价差走强，因人气强劲

香港已公布经济指标--2017/1/19
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透新加坡1月18日 - 亚洲燃料油市场周一交投活动急剧逆转，新加坡报价窗口有四笔交易。
一新加坡交易商表示，交易活动强劲是上档潜力的正面讯号。
“看来人气强劲，一些买家认为如今价格十分合理到可以买进船货，或许预期市场未来几周可望反弹，”该交易商表示。
另一位新加坡交易商表示，新加坡报价窗口以外的价格和市场活动亦支持市场前景。然而，他并称，“我们需要观望明天的情况，才能衡量今日发展的强劲程度。”
亚洲燃料油市场的现货价差持续走强。180cst和380cst燃料油较上周收盘价的贴水均扩大，分别为每吨1.54美元和1.03美元。
180cst燃料油上涨0.50美元至每吨贴水0.75美元，380cst燃料油为下跌0.50美元至每吨贴水0.25美元。
在新加坡现货交易方面，有四笔交易回报。
道达尔出售2万吨380cst高硫燃料油给维多公司，船期为2月7-11日，价格较新加坡报价每吨升水1美元。
道达尔亦出售2万吨380cst高硫燃料油给维多公司，船期为2月13-17日，价格较新加坡报价每吨升水1美元。
道达尔并出售2万吨380cst高硫燃料油给贡渥(Gunvor)，船期为2月3-7日，价格较新加坡报价每吨升水1美元。
摩科瑞出售2万吨180cst高硫燃料油给卢克石油(Lukoil)，船期为2月2-6日，价格较新加坡报价每吨升水2美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍 审校 龚芳)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透台北1月19日 - 台湾财政部周四表示，目前正进行税制改革研讨方向，包括委托中华财政学会的税改期中报告将在明日进行期中审查，财政部研议〞税收减少最小〞的情况下进行税改。