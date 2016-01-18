版本:
中国
亚洲 | 2016年 1月 18日 星期一 21:51 BJT

标题新闻：阿联酋能源部长称伊朗额外的原油供应将有损油市

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐