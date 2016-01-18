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亚洲 | 2016年 1月 19日 星期二 01:05 BJT

标题新闻：欧洲对中国经济放缓带来的影响过于放心，它将影响所有欧洲国家－ECB管委瑞姆塞维奇斯

欧洲央行(ECB)

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

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