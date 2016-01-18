日韩经济指标预测--1月19日-1月26日****

中国外汇：正从资本流入转向流出，资本管制是短期策略非长期解决方案--法兴
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月18日当周 1月19日(二) 2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数 1月 -- 正9 1月20日(三) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超3,231 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超7,465 1月21日(四) 暂无重要经济数据公布。 1月22日(五) 0135 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 1月初值 -- 52.6 1月25日当周 1月24日(日) 2350 日本贸易收支(亿日圆) 12月 -- 逆差3,797 出口(较上年同期) -- -3.3% 进口(较上年同期) -- -10.2% 1月25-26日 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 -- +1.3% (较上年同期) -- +2.7% 1月26日(二) 2100 韩国消费者信心指数 1月 -- 103 (完)
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透台北1月19日 - 台湾财政部周四表示，目前正进行税制改革研讨方向，包括委托中华财政学会的税改期中报告将在明日进行期中审查，财政部研议〞税收减少最小〞的情况下进行税改。
中国商务部强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。