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亚洲 | 2016年 1月 19日 星期二 06:17 BJT

****澳新经济指标预测--1月19日-1月26日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

1月18日当周

1月19日(二)

2145 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第四季 -0.2% +0.3%

(较上年同期) +0.4% +0.4%

1月19-20日

2330 澳洲WESTPAC-MI消费者信心指数 1月 -- -0.8%

1月20日(三)

2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 12月 -- 54.7

1月21日(四)

0000 澳洲HIA新屋销售(较前月) 11月 -- -3.0%

1月22日(五)

暂无重要经济指标

1月25日当周

1月25日(一)

暂无重要经济指标

1月26日(二)

暂无重要经济指标 (完)

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