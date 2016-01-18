澳新经济指标预测--1月19日-1月26日****

中国外汇：正从资本流入转向流出，资本管制是短期策略非长期解决方案--法兴
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
1月18日当周
1月19日(二)
2145 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第四季 -0.2% +0.3%
(较上年同期) +0.4% +0.4%
1月19-20日
2330 澳洲WESTPAC-MI消费者信心指数 1月 -- -0.8%
1月20日(三)
2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 12月 -- 54.7
1月21日(四)
0000 澳洲HIA新屋销售(较前月) 11月 -- -3.0%
1月22日(五)
暂无重要经济指标
1月25日当周
1月25日(一)
暂无重要经济指标
1月26日(二)
暂无重要经济指标 (完)
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透台北1月19日 - 台湾财政部周四表示，目前正进行税制改革研讨方向，包括委托中华财政学会的税改期中报告将在明日进行期中审查，财政部研议〞税收减少最小〞的情况下进行税改。
中国商务部强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。