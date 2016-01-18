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货币新闻 | 2016年 1月 19日 星期二 07:28 BJT

标题新闻：据看到装运计划的行业消息人士称，安哥拉计划3月出口57艘原油船货，2月为51艘。

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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