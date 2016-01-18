欧洲经济指标预测--1月19日-1月26日****

标题新闻：法国航空引擎制造商Safran以90亿美元收座椅制造商收购Zodiac
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以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
1月18日当周
1月19日(二)
0700 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月终值 -0.1% -0.1%
(较上年同期) +0.3% +0.3%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 持平 持平
(较上年同期) +0.2% +0.2%
0815 瑞士生产者/进口物价(较前月) 12月 -- +0.4%
(较上年同期) -- -5.5%
0900 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) 11月 -- 盈余259
经季节调整经常帐(亿欧元) -- 盈余204
0900 欧元区净投资流动(亿欧元) 11月 -- 净流入476
0930 英国CPI(较前月) 12月 持平 持平
(较上年同期) +0.1% +0.1%
核心CPI(较前月) +0.1% 持平
(较上年同期) +1.2% +1.2%
零售物价指数(RPI)(较前月) +0.2% +0.1%
(较上年同期) +1.1% +1.1%
扣除贷款后的零售物价指数(RPI-X)(较前月) -- +0.1%
(较上年同期) -- +1.1%
0930 英国未经季节调整的生产者物价指数(PPI)
投入物价(较前月) 12月 -1.7% -1.6%
(较上年同期) -11.7% -13.1%
产出物价(较前月) -0.2% -0.2%
(较上年同期) -1.2% -1.5%
核心产出(较前月) 持平 -0.2%
(较上年同期) -0.1% -0.1%
1000 德国ZEW经济景气判断指数 1月 正8.2 正16.1
现况指数 正54.0 正55.0
1000 欧元区HICP(较上年同期) 12月终值 +0.2% +0.2%
扣除食品和能源的HICP(较上年同期) +0.9% +0.9%
1月20日(三)
0700 德国PPI(较前月) 12月 -0.4% -0.2%
(较上年同期) -2.2% -2.5%
0930 英国请领失业金人数(千人) 12月 增加2.5 增加3.9
按ILO标准计算的失业率 截至11月的三个月 5.2% 5.2%
平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期) +2.1% +2.4%
平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期) +1.8% +2.0%
1000 瑞士ZEW投资者信心指数 1月 -- 正16.6
1月21日(四)
0001 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 12月 正50 正49
0745 法国企业景气指数 1月 正103 正103
1245 欧洲央行利率决定(再融资利率) 1月 -- 0.05%
(存款利率) -- 负0.30%
1500 欧元区消费者信心指数 1月 负5.7 负5.7
1月22日(五)
0800 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 1月初值 51.3 51.4
服务业PMI 50.2 49.8
综合PMI -- 50.1
0830 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 1月初值 53.0 53.2
服务业PMI 55.6 56.0
综合PMI -- 55.5
0900 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI) 1月初值 53.0 53.2
服务业PMI 54.2 54.2
综合PMI 54.2 54.3
0930 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 12月 103.5 135.57
公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 短差53.81
0930 英国零售销售(较前月) 12月 -0.3% +1.7%
(较上年同期) 4.3% +5.0%
扣除能源的零售销售(较前月) -0.3% +1.7%
(较上年同期) +3.5% +3.9%
1月25日当周
1月25日-2月2日
0700 英国Nationwide房价(较前月) 1月 -- +0.8%
(较上年同期) -- +4.5%
1月25日(一)
0900 德国IFO企业景气判断指数 12月 -- 108.7
现况指数 -- 112.8
预期指数 -- 104.7
0900 意大利经季节调整工业订单(较前月) 11月 -- +4.6%
未经季节调整工业订单(较上年同期) -- +2.2%
经季节调整工业销售(较前月) -- +2.0%
未经季节调整工业销售(较上年同期) -- +1.6%
1000 意大利经季节调整零售销售(较前月) 11月 -- -0.3%
未经季节调整零售销售(较上年同期) -- +1.8%
1100 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 12月初值 -- 顺差33.1
1100 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 1月 -- 负7
1月26-29日
0700 德国进口物价(较前月) 12月 -- -0.2%
(较上年同期) -- -3.5%
1月26日(二)
0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 12月 -- 顺差31.44
(完)
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时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
0821GMT - * 英镑/美元升穿分时图云区顶部1.2304，30日移动均线切入位1.2330为阻力位 * 日内指标呈超买，55日移动均线和日内高位1.2410/16带来压力 * 反弹起点是本周1.1983-1.2416涨势的38.2%回档位1.2250 * 大趋势仍为向下，若上档突破再次失败，可能重拾跌势 * 英镑/美元图表：http://reut.rs/2jAgfG3 (完) (编译 白云; 审校 蔡美珍)