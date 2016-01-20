金砖国家：1月19日股汇市收盘纵览

路透1月20日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月19日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收报714.37点，上涨1.56%。

中国股市：沪综指收升3.2%创两个半月最大单日涨幅，建筑、地产板块领涨

中国汇市：人民币持稳微升，资金流出压力较大监管层料仍将维稳

香港股市：收高2.1%，创11月中以来最大单日涨幅

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巴西股市：拉美股市小幅上涨，之前中国发布疲弱数据，令人期冀中国政府祭出更多经济刺激举措。指标股指Bovespa指数 收报38,057.013点，上涨0.32%。

巴西汇市：拉美货币周二走软，因油价下滑和全球经济减速促使投资者卖出高风险资产。雷亚尔兑美元 收报4.0529/49，上日收报4.0317/42。

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南非股市：结束四日连跌，因中国有望采取财政刺激，使整个新兴市场受到提振。指标Top-40指数 收报42,872.39点，上涨1.85%；大盘综合指数 收报47,627.76点，上涨1.6%。

南非汇市：兰特兑美元大涨，因中国经济放缓助燃祭出更多措施希望

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印度股市：涨逾1%，结束三日连跌，因股价重挫的金融股和Reliance Industries 实现反弹，而中国有望祭出刺激举措也给人气带来支撑。BSE指数 收报24,479.84点，上涨1.21%；NSE指数 收报7,435.1点，上涨1.14%。

印度汇市：卢比兑美元 收报67.645/67.655，上日收报67.6775/67.6875。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报660.29点，上涨2.07%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报348.58点，上涨2.39%。