美国与加拿大经济指标预测--1月19日-1月26日****

标题新闻：法国航空引擎制造商Safran以90亿美元收座椅制造商收购Zodiac
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以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
1月18日当周
1月19日(二)
1500 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 1月 61 61
2100 美国整体资本净流动(亿美元) 11月 -- 净流入689
外国购买美国公债(亿美元) -- 净卖出552
1月20日(三)
1200 美国抵押贷款市场指数 前周 -- 398.5
再融资指数 -- 1,380.4
1330 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月 持平 持平
未经季节调整的CPI(较上年同期) +0.8% +0.5%
经季节调整的核心CPI(较前月) +0.2% +0.2%
未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +2.1% +2.0%
每周平均实质所得(较前月) -- -0.2%
1330 美国建筑许可年率(万户) 12月 120.0 128.2
房屋开工年率(万户) 120.0 117.3
1330 加拿大制造业销售(较前月) 11月 +0.5% -1.1%
1330 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 11月 +0.5% -0.6%
1500 加拿大央行利率决议 -- 0.5% 0.5%
1630 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 12月 -- +0.2%
1月21日(四)
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 1月16日当周 27.8 28.4
四周均值(万人) -- 27.875
续请失业金人数(万人) 1月9日当周 224.8 226.3
1330 美国费城联邦储备银行制造业指数 1月 负5.0 负5.9
1月22日(五)
1330 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月 -0.4% -0.1%
(较上年同期) +1.7% +1.4%
央行核心CPI(较前月) -0.3% -0.3%
(较上年同期) +2.1% +2.0%
1330 加拿大零售销售(较前月) 11月 +0.2% +0.1%
扣除汽车的零售销售(较前月) +0.4% 持平
1445 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 1月初值 51.1 51.2
1500 美国成屋销售年率(万户) 12月 520 476
成屋销售(较前月) +8.9% -10.5%
1500 美国领先指标(较前月) 12月 -0.1% +0.4%
1月25日当周
1月25日(一)
1530 美国达拉斯联储制造业活动指数 1月 -- 负20.10
1月26日(二)
1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 11月 -- +0.5%
(较上年同期) -- +6.1%
1400 美国标普/Case-Shiller经季调房价指数(较前月) 11月 -- +0.8%
未经季节调整房价指数(较前月) -- +0.1%
房价指数(较上年同期) -- +5.5%
1445 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 1月初值 -- 54.0
服务业PMI -- 54.3
1500 美国消费者信心指数 1月 97.0 96.5
1500 美国里奇蒙联储综合指数 1月 -- 正6
服务业指数 -- 0 (完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 王兴亚；审校 张荻)
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时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
0821GMT - * 英镑/美元升穿分时图云区顶部1.2304，30日移动均线切入位1.2330为阻力位 * 日内指标呈超买，55日移动均线和日内高位1.2410/16带来压力 * 反弹起点是本周1.1983-1.2416涨势的38.2%回档位1.2250 * 大趋势仍为向下，若上档突破再次失败，可能重拾跌势 * 英镑/美元图表：http://reut.rs/2jAgfG3 (完) (编译 白云; 审校 蔡美珍)