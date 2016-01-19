《中国报摘》--中国证券报1月19日

* 头版头条:

--国家主席习近平指出，“十三五”及今后一个时期，中国仍处于发展的重要战略机遇期，经济发展长期向好的基本面没有变。

* 其他:

--上海证交所提出，今年要精心筹备战略新兴板，做好规则、技术、市场等各方面工作；建立上海自贸区国际金融资产交易平台，优化沪港通，研究沪伦通，支持中欧国际交易所发展。

--上海国资委提出，今年将稳妥发展混合所有制经济，加快推进企业集团整体上市或核心业务资产上市，将发挥企业主体作用，加快科技创新实现转型升级，将实施开放性市场化重组，优化调整国资布局结构等等。

--去年信托公司营业收入和净利润整体继续保持较快增长，但各家信托公司增速分化加剧，信托公司主营业务增长显现乏力值得关注。

--东软集团 和四维图新 公告称，双方有意在地图数据和动态交通信息、无人驾驶技术、车联网应用服务体系、手机车机互联技术等六个方向探讨并细化合作方案，