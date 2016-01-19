《中国报摘》--中国证券报1月19日

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
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* 头版头条:
--国家主席习近平指出，“十三五”及今后一个时期，中国仍处于发展的重要战略机遇期，经济发展长期向好的基本面没有变。
* 其他:
--上海证交所提出，今年要精心筹备战略新兴板，做好规则、技术、市场等各方面工作；建立上海自贸区国际金融资产交易平台，优化沪港通，研究沪伦通，支持中欧国际交易所发展。
--上海国资委提出，今年将稳妥发展混合所有制经济，加快推进企业集团整体上市或核心业务资产上市，将发挥企业主体作用，加快科技创新实现转型升级，将实施开放性市场化重组，优化调整国资布局结构等等。
--去年信托公司营业收入和净利润整体继续保持较快增长，但各家信托公司增速分化加剧，信托公司主营业务增长显现乏力值得关注。
--东软集团 和四维图新 公告称，双方有意在地图数据和动态交通信息、无人驾驶技术、车联网应用服务体系、手机车机互联技术等六个方向探讨并细化合作方案，
--国家发改委应对气候变化司副司长蒋兆理表示，全国碳排放交易市场启动已进入倒计时，发改委起草的《碳排放权交易管理条例》去年12月已正式报国务院审议，2016年将加快推进该条例出台，抓紧制定各项配套细则和标准，确保明年全国碳排放交易市场启动运行。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 林琦; 审校 林高丽)
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路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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