《中国重要政经日程》--1月19日

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
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=============================今日重要政经日程==========================
1月19日（周二）
--中国国家主席习近平19日对沙特阿拉伯、埃及、伊朗三国进行国事访问，至23日。出访期间，习近平主席将见证经贸能源、科技、金融等多个领域合作协议的签署，就中东局势的和平稳定进一步提出中国主张。
--中国国家统计局召开国民经济运行情况新闻发布会请国家统计局局长王保安，介绍2015年国民经济运行情况，公布GDP等经济数据。
--第四届中国电子商务年会在上海举行。
=============================近期重要政经日程==========================
3月3日（周四）
--全国政协十二届四次会议在北京召开。
3月5日（周六）
--十二届全国人大四次会议在京召开。议程包括：审议政府工作报告，审查和批准国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要，审查和批准计划报告、预算报告等。
注: 1. *代表新增日程。
2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 张金栋; 审校 黄凯)
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路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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