《独家新闻》报告呼吁瑞典央行的通胀率目标应该基于核心通胀

南非汇市：兰特走软，因商品价格下滑及美联储暗示将稳步加息提振美元
路透约翰内斯堡1月19日 - 南非兰特兑美元周四走软，因商品价格下滑，且在美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示未来几年将稳步加息后，对美元的需求重燃。
路透斯德哥尔摩1月19日 - 周一公布的一份关于瑞典央行政策的独立报告称，该行的2%通胀率目标应该改用核心通胀率。目前采用的是整体通胀率。
路透所见的报告显示，前英国央行总裁金恩和美国经济学家Marvin Goodfriend在报告中建议，通胀率目标应该每10年评估一次。
被称为CPIF通胀率的瑞典核心通胀率剔除了央行自身的利率调整对房屋成本等项目的影响。
“如果议会在下一次通胀目标应该评估之前，未对该目标做出法律上的调整，这一目标就应该每10年评估一次，”报告概要称。
金恩和Goodfriend还建议瑞典央行的职责应该包括维持金融稳定，该行应该在这方面拥有一些正式权力。(完) (编译 汪红英；审校 张涛)
路透约翰内斯堡1月19日 - 南非兰特兑美元周四走软，因商品价格下滑，且在美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示未来几年将稳步加息后，对美元的需求重燃。
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