《独家新闻》报告呼吁瑞典央行的通胀率目标应该基于核心通胀

路透斯德哥尔摩1月19日 - 周一公布的一份关于瑞典央行政策的独立报告称，该行的2%通胀率目标应该改用核心通胀率。目前采用的是整体通胀率。

路透所见的报告显示，前英国央行总裁金恩和美国经济学家Marvin Goodfriend在报告中建议，通胀率目标应该每10年评估一次。

被称为CPIF通胀率的瑞典核心通胀率剔除了央行自身的利率调整对房屋成本等项目的影响。

“如果议会在下一次通胀目标应该评估之前，未对该目标做出法律上的调整，这一目标就应该每10年评估一次，”报告概要称。

金恩和Goodfriend还建议瑞典央行的职责应该包括维持金融稳定，该行应该在这方面拥有一些正式权力。(完) (编译 汪红英；审校 张涛)