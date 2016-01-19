《全球主要国家债券发行预告》--1月19日-1月26日

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
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以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 1/19 西班牙 标售国库券 1/19 日本 标售五年期公债 1/21 日本 标售三个月期贴现国库券 1/21 西班牙 标售债券 1/21 法国 标售中期政府债券(BTAN)/指数连结债券 1/21 日本 标售20年期公债 1/25 1350 法国 标售国库券(BTF) 1/26 美国 发售两年期公债 1/26 日本 加强流动性标债 1/26 西班牙 标售国库券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美国现货公债 欧元区公债市场 日本公债市场 英国公债市场 台湾债市 中国债市 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张若琪 审校 王丽鑫)
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路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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