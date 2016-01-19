《台湾报摘》--工商时报、经济日报1月19日

*工商时报：

--劳动部昨日发布1月中旬的无薪假状况，显示有37家、1,180人放无薪假，较上个月底大减20家企业、3,576人，人数降幅达75%，是去年9月以来的新低点。劳动部分析，面板厂华映公司已停止实施无薪假2,515人，人数已降回常轨。

--去年销售新保单，银行最厉害。2015年寿险1.18兆(万亿)台币的新契约保费中，有近54%是银行通路销售，虽然利变寿险失色，在短年期养老险加持下，全年银行通路销售6,357亿台币的保单，比前年还增加近4%，且比业务员多出1,500多亿台币的业绩。

*经济日报：

--经济部长邓振中表示，内阁看守期间，两岸货品贸易谈判全面暂停。可能重启的时间点包括政权交接小组完成交接、新国会通过〞两岸协议监督条例〞，或是待5月20日新政府上任。

--内阁请辞待命期间，行政院将不会批准重大政策，但台积电 12寸厂登陆案，经济部投审会正朝排入本月底委员会努力，不排除赶在农历年前通过。

--行政院总辞后，恐让已送入政院的上调劳保月投保薪资至45,800台币与开放陆客来台买基金等两政策，面临走不完最后一哩路的窘境。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。