巴西经济：财长称振兴措施将取决于财政，且不会与央行努力冲突

南非汇市：兰特走软，因商品价格下滑及美联储暗示将稳步加息提振美元
路透约翰内斯堡1月19日 - 南非兰特兑美元周四走软，因商品价格下滑，且在美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示未来几年将稳步加息后，对美元的需求重燃。
路透巴西利亚1月18日 - 巴西财政部长巴博萨(Nelson Barbosa)周一表示，即将采行的振兴经济措施范围将取决于政府财政状况，且不会与央行抑通胀的努力相悖。
巴博萨指出，政府本周可能宣布公共支出的限制，并重申总统罗塞夫领导下的政府将持续致力于重新平衡透支的财政。
“财政问题仍是一大挑战...重新平衡财政是国家优先要务，”巴博萨在与国际通讯社的简布会上表示。
巴博萨即将前往瑞士达沃斯出席世界经济论坛。他表示购买巴西债券仍是一项不错的投资，巴西去年丧失投资级评等后，政府正致力于重新平衡经济。
左派经济学家巴博萨正在准备提出措施，对住房建设到农业的多个领域扩大信贷。这使得外界再度担心，政府将回到罗塞夫第一届任内，因巨额支出导致财政崩溃的境地。
分析师认为，当前扩大信贷将使央行的任务更形复杂；市场预期巴西央行周三会议将恢复升息以抑通胀。 (完) (编译 张若琪 审校 许娜)
路透约翰内斯堡1月19日 - 南非兰特兑美元周四走软，因商品价格下滑，且在美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示未来几年将稳步加息后，对美元的需求重燃。
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