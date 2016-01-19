加拿大利率：尽管本周降息几率增加，但加元贬值增强维持不变呼声

路透渥太华1月18日 - 加元快速贬至12年低点，促使一些市场与产业人士呼吁加拿大央行维持利率不变，尽管交易商增加了对于本周降息的押注。

油价重挫打压加元本月几乎每日都创新低，一些人认为如果再度降息，可能导致加元不稳，弊大于利。

一些专家指出，加元贬值不但没有帮到加拿大出口商，反而正在挤压其利润，因美国客户要求降价。专家还称，这正在提高加拿大企业的投入成本，并削弱投资信心。

“越来越多的人建议不要降息，”National Bank Financial的首席分析师Stefane Marion表示。

“我们很少看到加元可能成为加拿大央行利率决策中的重要议题，但我认为这次会是为数不多中的一次。”

上周路透调查的预估中值是，加拿大央行将在1月20日维持利率不变。40名分析师中，只有七名预计降息。

自那以来，市场已提高了降息的可能性至64%。

然而，预测降息的一些人也认为央行不应该采取行动。

BMO Capital Markets的首席分析师Doug Porter表示，加元贬值以及金融稳定方面的担忧是央行不该降息的理由，尽管他预期央行将会降息。(完)