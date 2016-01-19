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亚洲 | 2016年 1月 19日 星期二 08:35 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--1月19日-1月26日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1月19日(二)

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)公布最新版世界经济展望报告，并举行新闻发布会(1000)。

维也纳--中东欧论坛(至1月20日)。演讲嘉宾包括奥地利央行总裁诺沃特尼等。

巴西利亚--巴西央行举行货币政策会议(至1月20日)。

安卡拉--土耳其央行举行货币政策会议。

1月20日(三)

内罗毕--肯尼亚央行宣布利率决定。

瑞士达沃斯--2016年世界经济论坛年会(至1月23日)。

巴西利亚--巴西央行宣布利率决定(2100)。

1月21日(四)

吉隆坡--马来西亚央行公布利率决定(1000)。

1月22日(五)

暂无重要经济事件。

1月25日(一)

耶路撒冷--以色列央行宣布利率决定(1400)。

阿布贾--尼日利亚央行举行货币政策会议(至1月26日)。

1月26日(二)

安卡拉--土耳其央行公布1月政策会议的会议记录(1200)，并发布季度通胀报告。

布达佩斯--匈牙利央行召开议息会议(1300)。

比勒陀利亚--南非央行开始为期三天的货币政策委员会会议。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

金融市场假期一览表

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 王兴亚；审校 徐文焰)

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