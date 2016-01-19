《新兴市场重要经济事件预告》--1月19日-1月26日

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
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1月19日(二)
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)公布最新版世界经济展望报告，并举行新闻发布会(1000)。
维也纳--中东欧论坛(至1月20日)。演讲嘉宾包括奥地利央行总裁诺沃特尼等。
巴西利亚--巴西央行举行货币政策会议(至1月20日)。
安卡拉--土耳其央行举行货币政策会议。
1月20日(三)
内罗毕--肯尼亚央行宣布利率决定。
瑞士达沃斯--2016年世界经济论坛年会(至1月23日)。
巴西利亚--巴西央行宣布利率决定(2100)。
1月21日(四)
吉隆坡--马来西亚央行公布利率决定(1000)。
1月22日(五)
暂无重要经济事件。
1月25日(一)
耶路撒冷--以色列央行宣布利率决定(1400)。
阿布贾--尼日利亚央行举行货币政策会议(至1月26日)。
1月26日(二)
安卡拉--土耳其央行公布1月政策会议的会议记录(1200)，并发布季度通胀报告。
布达佩斯--匈牙利央行召开议息会议(1300)。
比勒陀利亚--南非央行开始为期三天的货币政策委员会会议。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 王兴亚；审校 徐文焰)
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路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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