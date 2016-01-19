《全球重要经济事件一览表》--1月19日-1月26日

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
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1月19日(二)
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)公布最新的全球经济展望报告，并召开记者会(1000)。
维也纳--中东欧论坛(至1月20日)。发言者包括：奥地利财长、塞尔维亚财长、匈牙利经济部长、奥地利央行总裁等。
伦敦--英国国家统计局(ONS)就经常帐统计举行经济论坛(0930)。
伦敦--英国央行总裁卡尼发表今年首次重要讲话，主题为货币政策(1200)。
1月20日(三)
达沃斯--2016年世界经济论坛年会(至1月23日)。
渥太华--加拿大央行公布利率决定和货币政策报告(1500)，央行总裁波洛兹和资深副总裁Carolyn Wilkins举行记者会(1615)。
1月21日(四)
法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，随后发布利率决定并举行记者会(1245)。
1月22日(五)
维也纳--奥地利央行总裁诺沃特尼在经济记者俱乐部发表讲话(0900)。
都柏林--爱尔兰央行总裁连恩发表上任后的首场演讲(1230)。
1月25日(一)
暂无重要经济事件。
1月26日(二)
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的政策会议(至1月27日)
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
新兴市场重要经济事件预告
金融市场假期一览表
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 汪红英；审校 徐文焰)
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路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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