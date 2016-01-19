《中国报摘》--其他报纸重要消息1月19日

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
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**上海证券报**
--2015年中国人寿集团合并总资产突破3万亿大关，达到3.03万亿元人民币，合并营业收入突破6,000亿元。
--航天科技 拟发行股份收购控股股东航天科工集团旗下汽车电子板块业务，三家拟收购的标的公司作价合计17.4亿元。
--三变科技 拟以发行股份和现金的方式收购南方银谷100%股权，合计支付对价28亿元，三变科技将转型为地铁网络运营商。
--中国金融四十人论坛高级研究员管涛表示，人民币汇率越来越具有资产价格属性，市场预期对外汇交易策略的影响不容忽视。
**东方早报**
--万达集团董事长王健林表示，上海自贸区已给万达发放了全国第一张网络小额贷款的营业执照，可以在万达商业系统上网上开展信贷。
--绿城集团董事长宋卫平旗下绿城物业服务集团公司的估值已达50-100亿元，估计本次其在港交所的IPO融资规模可达10亿元。
**21世纪经济报道**
--中国社科院学部委员余永定指出，目前央行对汇率管理的“爬行盯住”缺陷多，应该放弃。除调整汇率政策、汇率制度外，另一个重要措施就是加强资本管制。此外，尽可能增加汇率的灵活性，让人民币钉住宽幅波动的货币篮子。(完)
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路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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