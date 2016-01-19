《香港报摘》--经济日报1月19日

* 要闻版头条：

--港滙持续走弱，昨一度跌穿7.8元，走资压力阴霾笼罩下，港元拆息亦全綫抽高，其中3个月拆息更抽升至逾5年高位。本港两大财金官员预警，港元转弱及资金流走，恐加快港息上调速度，惟市场毋须过敏。

* 其他：

--香港1个月银行同业拆息（HIBOR）由0.22厘升至0.26厘，为2013年1月后高位，业界认为拆息短期有机继续调升，惟速度温和，对市民供款负担影响不大。

--临近农历新年租务淡季，租金跌幅进一步扩大。本月10大屋苑租金，几近全数创逾1年新低，其中7个更从高位跌逾1成，鰂鱼涌太古城跌16.8%最急，最新尺租仅34港元。

--中国平安保险 旗下上海陆家嘴国际金融资产交易市场最快在今年下半年首次公开招股（IPO），正在评估海外或国内上市的可能性。

--目前获批南下互认基金共23只，永隆表示将销售其中10只。该行执行副总裁兼私人银行及财富管理部主管谭剑伟表示，南下基金投资范畴创新，而且回报比传统基金好，料可吸引进取投资者。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘

中国报摘