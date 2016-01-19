《全球汇市》主要货币暂时持稳，等待中国公布重要经济数据

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
当日 今年来 2015年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0882 1.0890 -0.07 +0.20 1.0860
美元/日圆 117.56 117.31 +0.21 -2.28 120.30
欧元/日圆 127.92 127.78 +0.11 -1.95 130.47
美元/瑞郎 1.0060 1.0051 +0.09 +0.42 1.0018
英镑/美元 1.4253 1.4241 +0.08 -3.29 1.4738
美元/加元 1.4530 1.4561 -0.21 +4.99 1.3839
美元/离岸人民币 6.5918 6.5817 +0.15 +0.36 6.5680
澳元/美元 0.6885 0.6863 +0.32 -5.36 0.7275
新西兰元/美元 0.6451 0.6445 +0.09 -5.48 0.6825
澳元/日圆 80.960 80.510 +0.56 -7.60 87.620
新西兰元/日圆 75.860 75.660 +0.26 -7.47 81.980
英镑/日圆 167.58 167.08 +0.30 -5.44 177.22
澳元/新西兰元 1.0669 1.0632 +0.35 +0.05 1.0664
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
(编译 汪红英/孙国玉/李爽/许娜/陈宗琦；审校 张明钧/张涛/王兴亚/张荻/张若琪/王颖)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选