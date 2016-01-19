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亚洲 | 2016年 1月 19日 星期二 08:59 BJT

《全球汇市》主要货币暂时持稳，等待中国公布重要经济数据

当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0882 1.0890 -0.07 +0.20 1.0860

美元/日圆 117.56 117.31 +0.21 -2.28 120.30

欧元/日圆 127.92 127.78 +0.11 -1.95 130.47

美元/瑞郎 1.0060 1.0051 +0.09 +0.42 1.0018

英镑/美元 1.4253 1.4241 +0.08 -3.29 1.4738

美元/加元 1.4530 1.4561 -0.21 +4.99 1.3839

美元/离岸人民币 6.5918 6.5817 +0.15 +0.36 6.5680

澳元/美元 0.6885 0.6863 +0.32 -5.36 0.7275

新西兰元/美元 0.6451 0.6445 +0.09 -5.48 0.6825

澳元/日圆 80.960 80.510 +0.56 -7.60 87.620

新西兰元/日圆 75.860 75.660 +0.26 -7.47 81.980

英镑/日圆 167.58 167.08 +0.30 -5.44 177.22

澳元/新西兰元 1.0669 1.0632 +0.35 +0.05 1.0664

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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(编译 汪红英/孙国玉/李爽/许娜/陈宗琦；审校 张明钧/张涛/王兴亚/张荻/张若琪/王颖)

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