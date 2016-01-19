《香港报摘》--信报1月19日

* 要闻版头条：

--港滙持续偏弱，兑美元昨天一度跌穿7.8的心理关口，为2011年9月以来的低位，港元银行同业拆息昨天全线扯高，其中1个月及1年同业拆息分别创2年及5年半的高位。

* 其他：

--标普企业评级副董事廖美珊表示，虽然人民币贬值难免对内房带来经营压力，但据估算，大部分发债的内房企业能够抵受今年内人民币贬值10%的影响，未必要因此调低信贷评级，审慎财务杠杆控制及流动性管理仍是稳定评级的主要因素。

--阿里巴巴台湾分公司去年被指隐瞒中资公司身份，被罚款及要求补交登记，否则勒令其从台湾撤资。阿里巴巴B2B台湾暨香港业务总经理傅纪清昨天在港出席活动时表示，现正积极与台湾政府洽谈，相信无论是阿里巴巴或台湾政府均有共同目标，就是希望协助台湾中小企发展。

--匹克体育 和361度 两内地体育用品股昨天双双发表未经审计的2015年第四季营运概要，两家公司均表示，在门市数量减少情况下，同店销售收入仍录得个位数增长。

--香港快运连同3间内地廉航公司成立廉航联盟，香港快运行政总裁Andrew Cowen表示，成立廉航联盟主要是优化联盟内航班连接、建立一站式订票系统及提供更多机票优惠，主攻亚洲旅游目的地，期望今年再有2至3个新成员加入。

--招聘顾问公司华德士发表《全球薪酬调查报告》， 预测香港雇员今年平均薪酬增幅为3%至5%，而转职人士则可获10%至15%薪酬增长；同时，市场对资讯科技及专业服务需求仍然殷切，预计部分行业最多有30%薪酬增长。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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