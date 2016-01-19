企业并购：加拿大Suncor加价，达成收购Canadian Oil Sands的交易

路透1月18日 - 加拿大最大石油生产企业Suncor Energy Inc 周一已经加价达成收购同业Canadian Oil Sands Ltd 的协议，交易将通过全股票方式进行；外界认为这标志着这场长达数月的争夺告终。

交易估值约为42.4亿加元(29.3亿美元)。数日前Suncor的敌意收购未获得Canadian Oil Sands股东的支持。

油砂企业一直在苦苦应对全球油价下挫的局面。受全球供应过剩担忧拖累，油价已经下滑至2003年以来最低水平。

Suncor现在对Canadian Oil Sands股东的出价是，所持每股可换0.28股Suncor股票，高于最初的0.25股。新报价对Canadian Oil Sands的估值是每股8.74加元，较周五收盘溢价近17%。

包括Canadian Oil Sands的24亿加元负债在内，该交易估值约为66亿加元。(完) (编译 孙国玉；审校 张涛)