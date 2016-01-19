企业并购：加拿大Suncor加价，达成收购Canadian Oil Sands的交易

标题新闻：本周美国30年期房贷固定利率连跌第三周至4.09%，为12月初以来最低水平－房贷美
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路透1月18日 - 加拿大最大石油生产企业Suncor Energy Inc 周一已经加价达成收购同业Canadian Oil Sands Ltd 的协议，交易将通过全股票方式进行；外界认为这标志着这场长达数月的争夺告终。
交易估值约为42.4亿加元(29.3亿美元)。数日前Suncor的敌意收购未获得Canadian Oil Sands股东的支持。
油砂企业一直在苦苦应对全球油价下挫的局面。受全球供应过剩担忧拖累，油价已经下滑至2003年以来最低水平。
Suncor现在对Canadian Oil Sands股东的出价是，所持每股可换0.28股Suncor股票，高于最初的0.25股。新报价对Canadian Oil Sands的估值是每股8.74加元，较周五收盘溢价近17%。
包括Canadian Oil Sands的24亿加元负债在内，该交易估值约为66亿加元。(完) (编译 孙国玉；审校 张涛)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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