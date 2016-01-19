《香港报摘》--其他报纸重要消息1月19日

* 明报：

--瑞信亚洲区首席经济分析师陶冬发表报告，称最近市场对离岸人民币沽压转移至港元，使港元汇价近期持续下跌，港元兑美元汇率更于今年1月14日下跌0.36%，成26年来最大单日跌幅，情况让人回想起1997至1998年的事件。他认为港元联系汇率仍会保留，但代价是拆息会抽升，股市楼市会下跌。

--阿里巴巴香港销售部总监傅纪清表示，一达通有望于首季在香港启动，方便企业经香港向内地进口货品，协助通关、退税等物流服务，藉此营造B2B电子商务生态。

* 苹果日报：

--腾讯 旗下的手机通讯应用程式（App）「微信」，有报道指将会在农历新年前推出港版「微信红包」，正式在香港推出微信支付功能，又指首批合作银行将包括中信银行（国际）及东亚银行 。 不过综合多方消息指出，东亚银行并非在名单之中。另有业内人士指出，目前港版微信红包仍在与监管机构磋商之中，银行持保留态度，「因为加入（微信支付）一定会蚀」。

* 星岛日报：

--市场忧虑走资潮加剧，港汇再度转弱，兑美元昨曾跌至7.8003的逾4年新低，加上美股上周五急跌，港股昨日创3年半以来收市新低，滙控 和友邦 成为跌市孖宝，合共拖低恒指逾百点。

* 东方日报：

--市场盛传京东有意将旗下京东金融分拆到内地上市。京东近日公布，京东金融已与包括红杉资本、嘉实投资等基金签订增资协议，京东金融以466.5亿元人民币估值，获得合共66.5亿元的新一轮融资。

* 文汇报：

--汇丰银行外汇研究主管Paul Mackel和王菊昨日发表报告表示，人民银行新政策将锁住约2,450亿元离岸人民币流动性。人行通过提升离岸人民币利率，令离岸投机做空人民币的成本攀升；中长期来看，人行对离岸人民币的货币创造将有更大的管控力，不断加强跨境资金流动控制令干预风险增加。（完）