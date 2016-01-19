长江期货：中国期指主力空方增仓力度更大，但短期追空不适宜

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
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以下内容节选自1月19日的《期货日报》：
周一沪深300股指期货全天宽幅振荡，虽然以上涨报收，但仍显示市场心态不稳定。IF四份合约持仓量增加2739手至37293手。IF合约持仓量的增加主要来自IF1601交割资金的正常回流。虽然IF持仓量有所增加，但并不及前一交易日减仓3352手，同样显示期货市场面对现货市场反弹依然相对冷静。
虽然市场仍处于空头阶段，但短期追空并不适宜。近期上海东证期货席位对次日市场节奏把握较好，最近连续4个交易日净持仓量变动悉数踏准次日日内涨跌节奏。周一该席位在IF1602上增持买单47手，同时减持卖单23手，IF合约上的净空持仓量缩减至近39个交易日最低的181手，显示其对周二市场持乐观态度。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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