长江期货：中国期指主力空方增仓力度更大，但短期追空不适宜

周一沪深300股指期货全天宽幅振荡，虽然以上涨报收，但仍显示市场心态不稳定。IF四份合约持仓量增加2739手至37293手。IF合约持仓量的增加主要来自IF1601交割资金的正常回流。虽然IF持仓量有所增加，但并不及前一交易日减仓3352手，同样显示期货市场面对现货市场反弹依然相对冷静。

虽然市场仍处于空头阶段，但短期追空并不适宜。近期上海东证期货席位对次日市场节奏把握较好，最近连续4个交易日净持仓量变动悉数踏准次日日内涨跌节奏。周一该席位在IF1602上增持买单47手，同时减持卖单23手，IF合约上的净空持仓量缩减至近39个交易日最低的181手，显示其对周二市场持乐观态度。(完)