华安期货：后市继续做空沪铜风险较大

新年伊始，全球风险资产出现普跌行情，主要经济体股指跌幅均较大。截至1月15日，美国道琼斯工业指数月跌幅为8.25%，德国DAX指数跌幅为11.15%，上证指数跌幅更是达到18.03%。在此波下跌中，铜价受到拖累，伦铜指数月跌幅为8.06%，沪铜指数月跌幅为5.31%，铜市整体表现出内强外弱走势。

铜价走弱主要是受到宏观因素和原油大跌的影响，国内经济面和产业面的改善均被市场忽视了。而美联储官员发表鸽派言论，安抚市场情绪，2016年美国加息进程仍取决于经济表现。而在油价深幅下跌后，一些机构开始唱多原油。基于供需面的表现，我们对中长期仍持偏空看法，但后期如果中国经济继续释放企稳信号，则极可能带动市场情绪逆转，短期继续空铜风险较大。(完)