国际油市：油价承压，因伊朗政府下令大幅增加原油产量

“显然投资者人气在推动油价...空仓达到1983年以来最高水平，表明围绕伊朗石油回归市场的担忧加剧，”澳新银行周二表示。

西方制裁导致伊朗的石油日出口量较制裁前的2011年高峰减少约200万桶，至略超过100万桶的水平。

0105 GMT，美国原油 报每桶29.00美元，较上日结算价下跌0.42美元。

近月布兰特原油期货 周二开盘后略微上扬，但依然保持在29美元之下，报28.69美元。

多数交易商预计，伊朗全面回归石油市场的速度可能相对较慢，因为基础设施需要进行彻底检修。

但他们也表示，一开始可能会很快，因为伊朗积存了大量的石油亟待销售。预计这些原油规模在1,200万桶，凝析油规模料在2,400万桶。(完)

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