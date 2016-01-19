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亚洲 | 2016年 1月 19日 星期二 09:25 BJT

国泰君安期货：减产接近尾声，上海螺纹钢期价上升有限

以下内容节选自1月19日的《期货日报》：

昨日，螺纹钢期货大幅上涨，主力1605合约拉升53元/吨，增仓20万手。春节临近，下游工地停工增多，需求萎缩明显，同时，随着钢价反弹，钢厂利润持续好转，钢厂复产的预期逐渐加大，因此预计反弹空间较为有限，春节前大概率将以宽幅振荡为主。

　　下游试探性补库结束，节前需求仍将持续萎缩，钢厂复产意愿逐步增强，供给或有所回升，供需矛盾将再度加重。对螺纹钢期货而言，主力1605合约仍将延续宽幅振荡格局，本轮反弹空间较为有限，操作上建议以反弹加空思路为主。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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