加拿大金融：油价跌不停，加拿大银行业2016年获利恐难逃池鱼之殃

南非汇市：兰特走软，因商品价格下滑及美联储暗示将稳步加息提振美元
路透约翰内斯堡1月19日 - 南非兰特兑美元周四走软，因商品价格下滑，且在美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示未来几年将稳步加息后，对美元的需求重燃。
路透多伦多1月18日 - 2016年加拿大银行业获利料将明显受到油价下跌连锁效应影响，因更多企业贷款成为坏帐，石油与天然气的筹资乾涸，裁员令银行消费者金融业务受到冲击。
加拿大前六大银行去年平均获利成长6%，即使油价下跌引发微幅的衰退。跨国业务与大幅削减成本支撑了银行业绩。
银行高管已强调，他们对能源业贷款损失的直接曝险非常小。
但分析师与投资者认为，油价跌势对银行其他业务产生广泛涟漪效应的风险相当高，因加拿大西部和大西洋沿岸的客户陷入困境，抵押贷款、车贷与信用卡债务违约的情形增加。
去年加拿大金融股下跌6.7%，而今年至今已再跌8.3%。(完) (编译 陈宗琦；审校 张荻)
路透约翰内斯堡1月19日 - 南非兰特兑美元周四走软，因商品价格下滑，且在美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示未来几年将稳步加息后，对美元的需求重燃。
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