加拿大金融：油价跌不停，加拿大银行业2016年获利恐难逃池鱼之殃

路透多伦多1月18日 - 2016年加拿大银行业获利料将明显受到油价下跌连锁效应影响，因更多企业贷款成为坏帐，石油与天然气的筹资乾涸，裁员令银行消费者金融业务受到冲击。

加拿大前六大银行去年平均获利成长6%，即使油价下跌引发微幅的衰退。跨国业务与大幅削减成本支撑了银行业绩。

银行高管已强调，他们对能源业贷款损失的直接曝险非常小。

但分析师与投资者认为，油价跌势对银行其他业务产生广泛涟漪效应的风险相当高，因加拿大西部和大西洋沿岸的客户陷入困境，抵押贷款、车贷与信用卡债务违约的情形增加。