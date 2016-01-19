徽商期货：郑糖价格上涨可能会出现较大波折

以下内容节选自1月19日的《期货日报》：

近期，巴西雷亚尔的持续贬值、原油价格创下10年来新低等因素都为国际糖价的上涨蒙上一层阴影。受此影响，国内糖价也持续走弱，自2015年12月下旬开始，郑糖主力合约一路跌破5600元/吨及5500元/吨两道支撑线，目前临近5400元/吨。笔者认为，虽然基本面长期看涨糖价，但是一些负面因素将使郑糖短期走牛受羁绊。

在郑糖基本面长期看涨的前提下，郑糖短期受到负面因素的影响，糖价出现回调。在此背景下，今年郑糖价格的上涨可能会出现较大的波折。(完)

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