徽商期货：郑糖价格上涨可能会出现较大波折

马来西亚期市：棕榈油期货连续第二日下滑，受豆油跌势的拖累
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。
以下内容节选自1月19日的《期货日报》：
近期，巴西雷亚尔的持续贬值、原油价格创下10年来新低等因素都为国际糖价的上涨蒙上一层阴影。受此影响，国内糖价也持续走弱，自2015年12月下旬开始，郑糖主力合约一路跌破5600元/吨及5500元/吨两道支撑线，目前临近5400元/吨。笔者认为，虽然基本面长期看涨糖价，但是一些负面因素将使郑糖短期走牛受羁绊。
在郑糖基本面长期看涨的前提下，郑糖短期受到负面因素的影响，糖价出现回调。在此背景下，今年郑糖价格的上涨可能会出现较大的波折。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。
新加坡国际企业发展局(IES)公布的最新数据显示，截至1月18日当周，新加坡在岸柴油和航煤库存增加22.4%，至五周高位1,195.4万桶。
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