港报社评：书商失踪悬案，先保港人知情权--经济日报1月19日

失踪多月的铜锣湾书店东主桂民海在内地央视现身，被指多年前涉醉驾正被扣查。惟港人除感案情疑点重重，亦关注中港通报机制不畅，能否保港人基本权益，徒添对一国两制疑虑。

桂民海央视亮相 未解忧反惹疑

专门出版内地政治敏感书籍的铜锣湾书店，五名职员先后失踪，尤其书店股东李波约两周前在港失踪，惹港人极大关注。最先于去年10月在泰国失踪的该店东主桂民海，周日晚突亮相央视，当局指他涉11年前的一宗醉驾案，自愿返内地受查。桂民海虽现身，却未释港人疑虑。因当局披露的案情，启外界疑窦，除当年涉醉驾的「桂敏海」，为何获判缓刑后仍要畏罪潜逃出境？且桂民海若如当局指受不住良心责备，大可经合法途径返内地自首，缘何他在泰国寓所失踪后，以「自己的方法」越境潜回内地？

事实上，此案对港人的冲击，除桂民海、李波等相继不知所终，更因他们遇事后，本港一直未能按中港达成的通报机制，获得知会。港府称已多次向内地查询，却未得要领，反映现行中港之间，就港人在内地遇事被扣的通报机制并不畅顺。惹本港民疑不断发酵，忧事件意味一国两制下的港人权益，受到严重冲击。要释除港人疑虑，最根本的当然是尽快让真相水落石出，中港皆按照一国两制原则与基本法规定，妥善解决事件。但就算内地当局查处需时，最起码应做的，是厘清中港通报机制的运作，让港人有最基本的知情权，此至少包括两方面。

通报范围待厘清 要设合理时限

其一，厘清通报机制适用范围。桂民海若涉醉驾，理应由内地公安查处，须按机制向港府通报，但内地一直噤声，到底桂民海是否涉及其他案件，由其他执法机关，如国安、军方调查？中港通报机制是否适用于这些机构？港府有责与内地厘清。

其二，为通报设合理时限。李波失踪至今已逾两周，部分铜锣湾书店职员更已失踪逾月，港府表示已多番向内地查询，却仍石沉大海。按内地法规，在一般情况下，刑事拘留24小时内，已须通知被拘留人的家属。中港当局亦应为两地通报机制设合理时限，以保障被扣港人的基本权利。

铜锣湾书店悬案每拖一天，港人对一国两制的信心，以至中央依法治国的形象，就愈多一份疑虑。中港两地应尽快厘清通报机制运作、堵塞漏洞，对港人作最基本的交代。（完）

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