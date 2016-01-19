主要国家经济指标预测--1月20日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月20日(三) 0700 德国PPI(较前月) 12月 -0.4% -0.2% (较上年同期) -2.2% -2.5% 0930 英国请领失业金人数(千人) 12月 增加2.5 增加3.9 按ILO标准计算的失业率 截至11月的三个月 5.2% 5.2% 平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期) +2.1% +2.4% 平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期) +1.8% +2.0% 1000 瑞士ZEW投资者信心指数 1月 -- 正16.6 1200 美国抵押贷款市场指数 前周 -- 398.5 再融资指数 -- 1,380.4 1330 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月 持平 持平 未经季节调整的CPI(较上年同期) +0.8% +0.5% 经季节调整的核心CPI(较前月) +0.2% +0.2% 未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +2.1% +2.0% 每周平均实质所得(较前月) -- -0.2% 1330 美国建筑许可年率(万户) 12月 120.0 128.2 房屋开工年率(万户) 120.0 117.3 1330 加拿大制造业销售(较前月) 11月 +0.5% -1.1% 1330 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 11月 +0.5% -0.6% 1500 加拿大央行利率决议 -- 0.5% 0.5% 1630 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 12月 -- +0.2% 2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 12月 -- 54.7 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超3,231 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超7,465 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 1月19日(二) 0200 中国国内生产总值(GDP)(较上年同期) 第四季 +6.8% +6.8% (较上季，经季节调整) +1.6% +1.7% 0200 中国固定资产投资(不含农户，较上年同期) 12月 +10.0% +10.2% 规模以上工业增加值(较上年同期) 12月 +5.9% +6.0% 社会消费品零售总额 12月 +11.1% +11.3% 0700 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月终值 -0.1% -0.1% (较上年同期) +0.3% +0.3% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 持平 持平 (较上年同期) +0.2% +0.2% 0815 瑞士生产者/进口物价(较前月) 12月 -0.4% -- (较上年同期) -5.5% -- 0900 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) 11月 盈余298 -- 经季节调整经常帐(亿欧元) 盈余264 -- 0900 欧元区净投资流动(亿欧元) 11月 净流入452 -- 0930 英国CPI(较前月) 12月 +0.1% 持平 (较上年同期) +0.2% +0.1% 核心CPI(较前月) +0.3% +0.1% (较上年同期) +1.4% +1.2% 零售物价指数(RPI)(较前月) +0.3% +0.2% (较上年同期) +1.2% +1.1% 扣除贷款后的零售物价指数(RPI-X)(较前月) +0.3% -- (较上年同期) +1.3% -- 0930 英国未经季节调整的生产者物价指数(PPI) 投入物价(较前月) 12月 -0.8% -1.7% (较上年同期) -10.8% -11.7% 产出物价(较前月) -0.2% -0.2% (较上年同期) -1.2% -1.2% 核心产出(较前月) +0.2% 持平 (较上年同期) +0.1% -0.1% 1000 德国ZEW经济景气判断指数 1月 正10.2 正8.2 现况指数 正59.7 正54.0 1000 欧元区HICP(较上年同期) 12月终值 +0.2% +0.2% 扣除食品和能源的HICP(较上年同期) +0.9% +0.9% 1500 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 1月 60 61 2100 美国整体资本净流动(亿美元) 11月 净流出32 -- 外国购买美国公债(亿美元) 净买入384 -- 2145 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第四季 -0.5% -0.2% (较上年同期) +0.1% +0.4% 2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数 1月 正6 -- 2330 澳洲WESTPAC-MI消费者信心指数 1月 -3.5% -- (完)