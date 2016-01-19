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亚洲 | 2016年 1月 20日 星期三 07:52 BJT

****主要国家经济指标预测--1月20日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：   

    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      预估值      前值
    1月20日(三)   
    0700 德国PPI(较前月)                             12月       -0.4%      -0.2%
                (较上年同期)                                    -2.2%      -2.5%
    0930 英国请领失业金人数(千人)                    12月     增加2.5    增加3.9
             按ILO标准计算的失业率           截至11月的三个月    5.2%       5.2%
             平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期)             +2.1%      +2.4%
             平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期)           +1.8%      +2.0% 
    1000 瑞士ZEW投资者信心指数                        1月         --      正16.6    
    1200 美国抵押贷款市场指数                         前周        --       398.5
             再融资指数                                           --     1,380.4
    1330 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月)  12月       持平       持平
             未经季节调整的CPI(较上年同期)                      +0.8%      +0.5%
             经季节调整的核心CPI(较前月)                        +0.2%      +0.2%
             未经季节调整的核心CPI(较上年同期)                  +2.1%      +2.0%
             每周平均实质所得(较前月)                             --       -0.2%
    1330 美国建筑许可年率(万户)                       12月      120.0      128.2
             房屋开工年率(万户)                                 120.0      117.3
    1330 加拿大制造业销售(较前月)                     11月      +0.5%      -1.1%
    1330 加拿大趸售(批发)贸易(较前月)                 11月      +0.5%      -0.6%
    1500 加拿大央行利率决议                            --        0.5%       0.5%
    1630 美国克利夫兰联邦储备银行CPI                  12月        --       +0.2%    
    2130 新西兰制造业表现指数(PMI)                    12月        --        54.7
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                     前周        --   买超3,231
             外资投资日本股票(亿日圆)                             --   卖超7,465

    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段       现值      预估值
    1月19日(二)  
    0200 中国国内生产总值(GDP)(较上年同期)         第四季       +6.8%      +6.8% 
                              (较上季，经季节调整)              +1.6%      +1.7% 
    0200 中国固定资产投资(不含农户，较上年同期)      12月      +10.0%     +10.2% 
             规模以上工业增加值(较上年同期)          12月       +5.9%      +6.0% 
             社会消费品零售总额                      12月      +11.1%     +11.3% 
    0700 德国消费者物价指数(CPI)(较前月)         12月终值       -0.1%      -0.1%
                                (较上年同期)                    +0.3%      +0.3%
             消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                    持平       持平
                                 (较上年同期)                   +0.2%      +0.2%
    0815 瑞士生产者/进口物价(较前月)                 12月       -0.4%        --
                            (较上年同期)                        -5.5%        -- 
    0900 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元)            11月     盈余298        -- 
               经季节调整经常帐(亿欧元)                       盈余264        -- 
    0900 欧元区净投资流动(亿欧元)                    11月    净流入452       -- 
    0930 英国CPI(较前月)                             12月       +0.1%       持平
                (较上年同期)                                    +0.2%      +0.1% 
             核心CPI(较前月)                                    +0.3%      +0.1% 
                    (较上年同期)                                +1.4%      +1.2% 
             零售物价指数(RPI)(较前月)                          +0.3%      +0.2%
                              (较上年同期)                      +1.2%      +1.1%
             扣除贷款后的零售物价指数(RPI-X)(较前月)            +0.3%        --
                                        (较上年同期)            +1.3%        -- 
    0930 英国未经季节调整的生产者物价指数(PPI)                  
                              投入物价(较前月)       12月       -0.8%      -1.7% 
                                      (较上年同期)             -10.8%     -11.7%
                              产出物价(较前月)                  -0.2%      -0.2% 
                                      (较上年同期)              -1.2%      -1.2% 
                              核心产出(较前月)                  +0.2%       持平
                                      (较上年同期)              +0.1%      -0.1% 
    1000 德国ZEW经济景气判断指数                      1月      正10.2      正8.2 
                现况指数                                       正59.7     正54.0 
    1000 欧元区HICP(较上年同期)                  12月终值       +0.2%      +0.2% 
               扣除食品和能源的HICP(较上年同期)                 +0.9%      +0.9%    
    1500 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数         1月         60         61
    2100 美国整体资本净流动(亿美元)                  11月     净流出32       --
         外国购买美国公债(亿美元)                             净买入384      --
    2145 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季)         第四季       -0.5%      -0.2%
                              (较上年同期)                      +0.1%      +0.4%
    2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数           1月       正6          --    
    2330 澳洲WESTPAC-MI消费者信心指数                 1月      -3.5%         --   
    (完)

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