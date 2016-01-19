《汇市简讯》美元/日圆跟随日股上涨，之后日股回落

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
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0121GMT
* 美元/日圆升至117.66，因日股日经指数稍早反弹至17,064点
* 之后日经指数回落至17,000点下方，但美元/日圆仍受支撑
* 支撑现位于小时图一目均衡云区117.09-39，100/200小时移动均线带来阻力
* 移动均线逐渐下移，切入位现分别为117.58和117.65
* 始于117.50的部分卖单被逐渐消化，但向上有更多卖单
* 阻力亦位于日线图一目均衡转换线切入位117.68(完)
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路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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