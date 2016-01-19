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亚洲 | 2016年 1月 19日 星期二 09:34 BJT

《汇市简讯》美元/日圆跟随日股上涨，之后日股回落

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* 美元/日圆升至117.66，因日股日经指数稍早反弹至17,064点

* 之后日经指数回落至17,000点下方，但美元/日圆仍受支撑

* 支撑现位于小时图一目均衡云区117.09-39，100/200小时移动均线带来阻力

* 移动均线逐渐下移，切入位现分别为117.58和117.65

* 始于117.50的部分卖单被逐渐消化，但向上有更多卖单

* 阻力亦位于日线图一目均衡转换线切入位117.68(完)

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全部现汇报价 (编译 许娜；审校 张涛)

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