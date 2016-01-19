港报社评：妥协让步必须双向互动--信报1月19日

中联办法律部长王振民教授来港履新前后，立法会主席曾钰成在其报章专栏三度「以文会友」，引述王振民的观点予以回应，并且提出一个值得所有人深思的问题：香港为什么走了样？

曾钰成在最新一篇以〈孰令致之〉为题的专栏文章引述王教授表示：「香港回归前沿袭了英国的政治保守主义，法治健全，文明理性，讲规则，讲规矩，讲程序，不激进，少暴力，居民安居乐业，社会和谐稳定。香港给人的印象很绅士，很传统，很保守，很文明。但是令人遗憾的是，这些年来，这种保守主义政治哲学、渐进改良的政治取态被不断抛弃。」王振民批评「香港变得愈来愈不像香港」，质问：「为什么不继承英国主流的保守主义政治哲学，不认真学习继承英国的政治文化传统？」

曾钰成一方面不失幽默地写道，如果不说明出处，人们很难猜到这些渗透着恋殖意识的话，是出自一位中国的法律学者；另一方面，曾钰成认为，同意以上说法的人自然要问：香港在英国人管治下建立起来的法治文明理性和谐的社会，为什么回归不到二十年便走了样？

香港变得愈来愈不像香港，非常不幸，这是事实，不但曾钰成与王振民有这种笔锋上的交流，我们也感到十分疑惑。就举最近牵动不少港人神经的铜锣湾书店五人失踪案为例，为什么大家原本熟悉的香港，讲规则，讲规矩，讲程序，忽然之间会有人莫名其妙不知所终？

尽管内地官方新华社及中央电视台作出报道，指失踪案其中一人、铜锣湾书店老板桂民海（新华社和央视称为「桂敏海」）涉及早年在浙江宁波酒后驾驶撞死一名女大学生后潜逃出走十一载，因悔疚而于数月前自愿回国投案，接受公安机关调查，呼吁外界不要恶意炒作。至于疑在香港被人带走的书店股东李波，警方昨夜表示已收到广东省公安厅警务联络科的覆函，表示「经了解，李波现在内地」，并附上其致特区政府有关部门的信件。然而事件始终疑点重重，包括未能解答桂民海在泰国失踪之后如何返回内地自首，亦未能解答为何书店另外四人同样失踪。真相仍如在迷雾中，远远未能平息各方猜疑。

继续看看王振民的表述，他说凡事「走极端」是中国人的政治文化：「为什么中国五千年历史中发生了六千多次战争？就是因为中国人不喜欢保守，中国政治文化、政治哲学历来缺乏保守主义传统，凡事容易冲动，走极端。」他眼见香港如今不断放弃保守主义政治传统，重拾偏激的政治习惯，感到痛心。于是王振民呼吁，放下身段，妥协让步，以免偏激的政治行为无休无止持续下去。

曾钰成是怎样回应的呢？他在文章结语如是说：「教授批判斗争哲学的这番话，可能引起很多人的共鸣。至于『放下身段』、『妥协让步』等呼吁应该针对谁人而发，各人自有不同的看法。」

我们的看法很简单，但凡妥协让步，必须双向互动，不应以一方独家尊享的话语权，强行加诸另一方，否则最终只是「被妥协」或者「被让步」，无助于化解彼此的矛盾。再以失踪案为例，事实未厘清之前，香港人忧心忡忡乃人之常情，甚至难免会有强烈的情绪反应。法治文明理性和谐的社会，必须建基于透明度高的真相，摆事实，讲道理，否则回归前英国主流的保守主义政治哲学，无法在回归后继承下来，反而让走极端的中国政治文化逐渐抬头。

曾钰成在其专栏的另一篇文章说得对，内地对民主、自由、人权、法治等概念的理解，跟大部分港人的价值观念有很大落差，所产生的矛盾必然愈来愈尖锐，主管香港事务的中央官员不可漠视。

放下身段，妥协让步，不激进，少暴力，王振民也是对的，不过必须双向互动。倘若一方释出善意，化作行动，另一方毫不领受，对抗依然，则民众眼睛雪亮，社会自会有所反应。（完）

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