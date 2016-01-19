港报社评：尊重通报机制，避免恶化矛盾--明报1月19日

铜锣湾书店5人失踪事件，历时已经3个月，即使近日官方新华社和中央电视台报道其中一名失踪者的情况，却引起不少疑虑；正如立法会主席曾钰成表示，对于港人而言，事态仍然在「五里雾中」。许多人都认同事态真相未大白之前不宜猜测，特首梁振英、政府介入此事超过半个月，警方则更早已经处理，直至昨天傍晚才收到广东省公安厅警务联络科的回覆。此事的内情，若内地当局需要时间处理，只要依法有据，可以理解，不过这务须回归通报机制，尊重特区政府的角色，使港人知道事件会按「一国两制」原则和《基本法》的规定处理。

书信频现官媒报道，不易消除港人疑虑

铜锣湾书店股东桂民海是此事首名失踪者，包括他女儿在内，透露桂失踪前最后露面是3个月前在泰国芭堤雅。前晚，新华社和中央电视台分别详细报道，指「桂敏海」早年在内地涉及一宗致命交通意外，其后潜逃离国，到去年10月因为抵不住良知责备而自首，云云。官方传媒的报道，由于不能找到当事人印证，只能起到有此一说的效果，不易消除港人疑虑。曾钰成昨日出席活动后答覆传媒提问时表示，「整个失踪事件，不能根据单纯的报道去解释」，又说一日未知铜锣湾书店5名失踪人士的失踪原因，以及现时身在何方的真相未有大白，很难避免继续猜测。这些说法，反映不少港人对此事的认知。

桂民海失踪，本港警方并没有接到报案。不过，另一名失踪者李波给家人的最新信件，提到受桂民海「连累」。警方仍在调查李波失踪，从查案角度，相信警方会视之为线索，希望藉此了解更多失踪案的情况。外间对5人失踪毫无头绪，直到李波的家书和视频内容接连曝光，官方传媒就「桂敏海」的报道，港人才认定他们身在内地。警方昨晚也终于收到广东省公安厅警务联络科的覆函，表示「经了解，李波现在内地」。

根据2001年起，内地与本港采用的通报机制，若内地公安、海关、国家检察机关及安全机关，对涉嫌犯罪的香港居民采取刑事强制措施，会通报香港警方。铜锣湾书店失踪案，警方按通报机制向内地查询，直到昨日才接获回覆。在这之前，保安局长黎栋国前日表示已经「追咗好几次」；梁振英主动交代他对此事的关注，包括在发表施政报告答覆传媒提问时，一再重申他和特区政府的立场，并透露「查询了，未回覆」。事态反映，内地与本港涉及警务的通报机制，倘若未能发挥原有职能，则难免不令人疑虑，因为特首、政府、警方代表本港公权力，港人认为他们会维护市民的权益。

警方须深入了解情况，特首应要求中央协助

梁振英早前说过，若有内地执法人员在港执法，涉及偏离「一国两制」原则和不符合《基本法》规定，不能接受；他更说过，「这个也是中央的立场」。梁振英明确表达并披露中央的立场，十分重要，因为「一国两制」和《基本法》是香港稳定繁荣的基石；铜锣湾书店5人失踪案，不单港人密切审视事态发展，国际社会亦表达关注。若港人的基本权利自由受到损害，将会重燃港人的信心危机，恶化内地与本港的矛盾，对各方都无好处。

约一个月前，国家主席习近平对到北京述职的梁振英宣示，要确保「一国两制」不走样、不变形。中央坚持「一国两制」原则和《基本法》规定，绝大多数人不会怀疑，但是铜锣湾书店失踪案，从已知情况，很难说完全符合既有原则和规定。虽然警方现在已接获内地公安厅的覆函，并准备要求安排与李波会面，但警方也须深入了解事件的情况。梁振英曾说就此事与内地的接触是多层面、多方面，他应该发挥作为中央与港人沟通的桥梁角色，直接向中央要求协助。此举不单争取尽快解决事件，还可以使事态不再恶化下去，避免出现中央甚至国家陷于更加被动的局面。

当然，最理想是在工作层面处理，这样的话，首要让通报机制发挥功能，内地要尊重特区政府的角色，让港人知道问询有门。事实上，内地对特区政府的查询绝对不能置若罔闻，另边厢关于失踪者信件视频屡屡出现、官方传媒大篇幅报道，这是置特区政府于何地？此事性质涉及港人基本权利自由，若连特区政府也遭受如此对待，港人看在眼里会有诸多联想。尊重通报机制，回覆查询，是目前亡羊补牢的做法。（完）

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