日本已公布经济指标--2016/1/19

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
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经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值
据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.3% r -0.2% r 2月14日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +0.1% 持平 1月28日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 +0.1% -0.1% 1月28日 -- 工业生产(m/m) 11月 -0.9% r +1.4% r 1月28日 -- 失业率 11月 3.3% p 3.1% @ 1月28日 -- 贸易收支(亿日圆) 11月 逆差3,797 顺差1,115 1月24日 -- 所有家庭实质支出(y/y) 11月 -2.9% -2.4% 1月28日 -- 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完)
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路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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