港报社评：跌穿7.8关口港汇创四年新低--星岛日报1月19日

资金流走导致港汇连日偏软，港元兑美元昨曾跌穿七点八关口，低见七点八○○三，创逾四年新低，走资触发本港银行同业拆息（Hibor）缓慢上升，三个月拆息定价昨升至约零点四四九厘，创二○一○年中以来逾五年新高，一个月拆息定价为零点二六八厘，亦创二○一三年一月新高。银行界人士称，资产市场近期下跌导致资金从港元流出，但未见恐慌情绪，料同业拆息不会大幅抽升。金管局总裁陈德霖指，本港是自由市场，汇市有对冲，亦有炒卖，港汇沽盘的动机不重要，最重要是联汇机制行之有效及经得起考验，强调对维持联汇制度的信心与能力是「毋庸置疑」。 港汇延续上周弱势，昨早曾跌穿七点八关口，低见七点八○○三，创 逾四年新低，午后反覆偏软，截至晚上十一时半，报七点七九九四，跌四十四点子，跌幅为零点○六个百分点；同业拆息亦缓慢上升，三个月拆息定价升约零点○三三厘，至零点四四九厘，创逾五年新高。永隆银行司库萧启洪称，本港资产市场近期下跌令资金从港元流出，惟未见恐慌情绪，不认为有人大肆炒港元贬值，虽然港元短期拆息有轻微上升，但本港银行体系资金充裕，预料拆息未会大幅抽升。 中银香港副董事长兼总裁岳毅称，港汇转弱相信与人民币变化、本港近年经济发展较慢，以及美国加息后资产价格下跌有关，并指现时维持联汇的基础仍然存在，相信港元不会大幅贬值，不必过度担心资金外流。 恒生银行执行董事冯孝忠称，近年港汇市场的造市商和自营盘规模大减，市场成交量少，故波幅会较大，目前每天成交量只是约二十至三十亿美元规模，炒盘量不算大，难以造成联汇脱鈎的压力。 财经事务及库务局局长陈家强昨日回应时称，由于港美有息差的关系，资金流走是正常现象，预期银行体系内资金会慢慢流走，但强调未必全部流走，并称若资金持续流走，或有可能加速港息向上，但经济及楼市是受多方面因素影响，并非单受加息影响。陈家强又指，联汇制度由来已久，金管局的市场操作成熟，就算触及弱方兑换保证也不应有大问题。 陈德霖亦指出，美国去年启动加息后，港美息差扩阔，同时本港经济及资产市场前景出现改变，有资金流出港元属自然现象，市场「毋须反应过敏」。陈德霖并指，从货币发行局角度，港元未算有流出，因现时港汇转弱只属银行同业之间的交易，港汇尚未触及弱方兑换保证，未涉及金管局沽美元买港元。 联汇制度下，港息跟随美息方向，陈德霖称，本港利率正常化是必经阶段，当资金逐步流走，触及七点八五弱方兑换保证，金管局才会入市沽美元买港元，令本港货币基础减少，从而令港息升到接近美息，此乃正常过程，由于过去有一千三百亿美元资金流入港元，相信资金流出过程缓慢，市场不必过分担心。 有指投机者炒贬港元押注港元与美元脱鈎，陈德霖指，本港是自由市场，汇市有对冲，亦有炒卖，港汇沽盘的动机并不重要，最重要是联汇机制行之有效及经得起考验，货币稳定是金融稳定的先决条件，若汇率大上大落将不利经济及金融，强调当局对维持联汇制度的信心与能力是「毋庸置疑」。（完）

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